法國波爾多酒莊陷危機　力推「無酒精葡萄酒」救亡

法國波爾多酒莊計劃推出更多不含酒精的葡萄酒，業界稱這將是「葡萄酒界的一場革命」。

據BBC報道，這類無酒精葡萄酒過去被視為「異端」甚至是「垃圾」，而如今卻成了新的商業機會。波爾多近日迎來首家專門銷售無酒精葡萄酒的商店「Les Belles Grappes」（意為「美麗的葡萄」），店主凱塔內（Alexandre Kettaneh）表示，開業4周已吸引多名該地區的葡萄農前來咨詢，他們表示看好非酒精葡萄酒市場並渴望加入其中。據報道，無酒精葡萄酒走紅主要有3個原因：

一、法國葡萄酒界正深陷困境

當前法國國內消費持續下滑，在中國市場亦不復當年風光，而美國當選總統特朗普威脅要徵收新稅，法國各地珍貴的古老葡萄園岌岌可危。