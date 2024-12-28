法國波爾多酒莊陷危機　力推「無酒精葡萄酒」救亡

法國波爾多酒莊計劃推出更多不含酒精的葡萄酒，業界稱這將是「葡萄酒界的一場革命」。
據BBC報道，這類無酒精葡萄酒過去被視為「異端」甚至是「垃圾」，而如今卻成了新的商業機會。波爾多近日迎來首家專門銷售無酒精葡萄酒的商店「Les Belles Grappes」（意為「美麗的葡萄」），店主凱塔內（Alexandre Kettaneh）表示，開業4周已吸引多名該地區的葡萄農前來咨詢，他們表示看好非酒精葡萄酒市場並渴望加入其中。據報道，無酒精葡萄酒走紅主要有3個原因：
一、法國葡萄酒界正深陷困境
當前法國國內消費持續下滑，在中國市場亦不復當年風光，而美國當選總統特朗普威脅要徵收新稅，法國各地珍貴的古老葡萄園岌岌可危。
二、無酒精正在成為飲酒消費新趨勢
法國民眾特別是年輕族群消費習慣正在改變，大多數20多歲的年輕人並無飲酒習慣，且比長輩更注重健康，啤酒比葡萄酒更受歡迎，其中有1成啤酒不含酒精。在西班牙，無酒精啤酒佔啤酒市場的比例更是高達25%。
三、無酒精釀酒技術突飛猛進
報道指出，過去製造無酒精葡萄酒的常見方法是高溫脫醇後添加香料，這種工藝所製造出的葡萄酒品質往往非常平庸，甚至不能稱其為「酒」，而是「以脫醇葡萄酒為基礎的飲料」。如今透過低溫真空蒸餾、「捕捉」香氣並將其重新加回脫醇葡萄酒等新方法，這些風味更佳的葡萄酒開始受到消費者的青睞。
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