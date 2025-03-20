法國準備發放「生存手冊」　「求生包」清單曝光

法國準備向每個家庭發放一份「生存手冊」，備妥「求生包」，以幫助公民做好準備、應對迫在眉睫的威脅，包括在法國領土上的武裝衝突。
綜合報道，法國總理貝魯的發言人指出，法國準備分發生存手冊，這份生存手冊目的在鼓勵公民，在面對不同危機時，增強抵禦能力。發言人指出，這包括自然災害、技術和網路事件、新冠肺炎等健康危機，以及恐怖攻擊和武裝衝突等安全危機，預料將在夏季之前，送到各家戶。法國總統馬克龍較早前亦宣布，將法國安全部隊預備役人員數量，從4萬人增加到10萬人。他說，如果我們想避免戰爭，我們的國家和我們的大陸，就必須繼續保衛自己、裝備自己、做好準備。
建議家庭配備生存包應付至少72小時
報道引述消息指，「生存手冊」約有20頁，主要分為3個部分，第一為「自我保護」，建議所有家庭都應配備「生存包」，其中包括6公升瓶裝水、十幾罐食物、電池和手電筒、基本藥物等，鼓勵每個人在危機時能夠自給自足至少72小時。第二部分，根據危機類型應採取的行動，例如核事故、流行病、洪水等，建議準備一份緊急連絡人名單、知道要收聽哪個廣播頻道接收信息。第三部分概述為社區防禦做出貢獻的方法，例如自願加入預備役部隊或當地消防組織。瑞典和芬蘭曾經向數百萬家庭發放類似的小冊子。手冊內容和2022年法國政府網站類似，提供建議如何應對緊急情況。