法國準備發放「生存手冊」　「求生包」清單曝光

法國準備向每個家庭發放一份「生存手冊」，備妥「求生包」，以幫助公民做好準備、應對迫在眉睫的威脅，包括在法國領土上的武裝衝突。

綜合報道，法國總理貝魯的發言人指出，法國準備分發生存手冊，這份生存手冊目的在鼓勵公民，在面對不同危機時，增強抵禦能力。發言人指出，這包括自然災害、技術和網路事件、新冠肺炎等健康危機，以及恐怖攻擊和武裝衝突等安全危機，預料將在夏季之前，送到各家戶。法國總統馬克龍較早前亦宣布，將法國安全部隊預備役人員數量，從4萬人增加到10萬人。他說，如果我們想避免戰爭，我們的國家和我們的大陸，就必須繼續保衛自己、裝備自己、做好準備。