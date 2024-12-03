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國際
2024-12-03 10:33:00

法國滑雪勝地巴士失事撞山　釀2死7命危26傷(有片)

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法國滑雪勝地巴士失事撞山，釀2死7命危26傷。(X)

法國滑雪勝地巴士失事撞山，釀2死7命危26傷。(X)

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法國南部庇里牛斯山脈滑雪勝地Porte-Puymorens附近上周一(1)晚發生嚴重車禍，載有47人的巴士失事撞山，造成2人死亡、7人命危，另有26人受傷。

綜合報道，涉事巴士從西班牙巴塞隆拿郊區略夫雷加特河畔奧斯皮塔萊特(L'Hospitalet de Llobregat)開出，在波泰皮莫朗斯撞上山壁，網上相片顯示，巴士整幅擋風玻璃脫落在地，車頭左側嚴重毀損。事故發生後，鄰近的西班牙自治區加泰隆尼亞和小國安道爾(Andorra)紛紛派員前往協助，合共派出4架救援直升機，以及超過120人參與救援工作。

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巴士整幅擋風玻璃脫落在地，車頭左側嚴重毀損。（Ｘ） 3國合共派出4架救援直升機，以及超過120人參與救援工作。(X) 3國合共派出4架救援直升機，以及超過120人參與救援工作。(X) 涉事巴士已移離現場，事故原因尚不清楚。(X) 3國合共派出4架救援直升機，以及超過120人參與救援工作。(X)

傷者分別被送多間醫院治理

傷者分別送往法國土魯斯(Toulouse)、佩皮尼昂(Perpignan)、富瓦(Foix)和西班牙加泰隆尼亞普伊格塞爾達(Puigcerda)的醫院。波爾泰皮伊莫朗附近的一個度假中心也開放給倖存的乘客暫時安置。法國交通部長François Durovray在社交平台X發文，向遇難者及其家屬表示哀悼。涉事巴士已移離現場，事故原因尚不清楚。

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