法國滑雪勝地巴士失事撞山　釀2死7命危26傷(有片)

法國南部庇里牛斯山脈滑雪勝地Porte-Puymorens附近上周一(1日)晚發生嚴重車禍，載有47人的巴士失事撞山，造成2人死亡、7人命危，另有26人受傷。

綜合報道，涉事巴士從西班牙巴塞隆拿郊區略夫雷加特河畔奧斯皮塔萊特(L'Hospitalet de Llobregat)開出，在波泰皮莫朗斯撞上山壁，網上相片顯示，巴士整幅擋風玻璃脫落在地，車頭左側嚴重毀損。事故發生後，鄰近的西班牙自治區加泰隆尼亞和小國安道爾(Andorra)紛紛派員前往協助，合共派出4架救援直升機，以及超過120人參與救援工作。