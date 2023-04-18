法國男子遊日撞跌女子便當　為脫身動粗後被捕

一名在日本旅遊的法國籍男子，被東京都警方拘捕，原因是他日前在六本木街上向一名20多歲的日本女子動粗，導致女子需要休養3個星期。而報道指，男子動粗的原因是因為他撞跌女子的便當，被女子追究。

日本傳媒報道，一名23歲的法國籍男子Charlie Evan在街上向一名20多歲的日本女子的臉部施襲，導致女子需要休養3周才康復。報道指，男子與朋友到日本旅遊，期間在路上撞跌一位日本女子的便當，女子追究之時，男子與友人逃走，男子於是向女子揮拳後逃走。

根據一段網上的片段見到，稱事發在周日（16日）的早上時段，當時女子在拉着該名男子，男子於是揮拳將女子打倒後，與友人一同逃走，而一名日本男子曾從後追趕。影片表示希望公眾協助尋找犯人。

日本警方表示，法籍男子否認指控，並表示對事件沒有印象。不過警方表現會調查相關的影片。