法國男重鎚打賭特朗普勝選　料贏5.28億彩金｜美國大選2024

美國總統大選落幕，共和黨候選人特朗普確定將入主白宮，一名在賭盤豪擲重金賭特朗普勝選的神祕法國男子，料可獲得約5.28億港元的驚人報酬，令人咋舌。

《彭博社》報道，這名神秘法國男在離岸加密貨幣博彩平台Polymarket，使用包括「Fredi9999」等4個匿名帳戶下注，並一口氣押下逾3,000萬美元（約2.33億港元），賭特朗普（Donald Trump）再次入主白宮。如今他贏了，料可獲得4,850萬美元（約3.77億港元）鉅額報酬，而這名豪客被形容為「法國巨鯨」（French Whale）。