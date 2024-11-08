法國男重鎚打賭特朗普勝選　料贏5.28億彩金｜美國大選2024

美國總統大選落幕，共和黨候選人特朗普確定將入主白宮，一名在賭盤豪擲重金賭特朗普勝選的神祕法國男子，料可獲得約5.28億港元的驚人報酬，令人咋舌。
《彭博社》報道，這名神秘法國男在離岸加密貨幣博彩平台Polymarket，使用包括「Fredi9999」等4個匿名帳戶下注，並一口氣押下逾3,000萬美元（約2.33億港元），賭特朗普（Donald Trump）再次入主白宮。如今他贏了，料可獲得4,850萬美元（約3.77億港元）鉅額報酬，而這名豪客被形容為「法國巨鯨」（French Whale）。
運用數學知識來分析民調
報道說，這個金額將成為有史以來政治賭盤中，收穫最豐厚的報酬之一，而特朗普最終贏得的普選票若多於對手賀錦麗（Kamala Harris），他還將贏得另外1,940萬美元（約1.51億港元）。連同原來3.77億港元，他可獲得總額約5.28億港元報酬，令人咋舌。而根據目前開票結果顯示，特朗普拿下50.9%普選選票，賀錦麗為47.6%。
而在美國大選期間，他曾對美媒表示，自己是一名富有的法國人，曾在多家銀行擔任交易員，從今年夏天開始運用數學知識來分析美國民調。他認為，民調誇大了賀錦麗的支持率，而他看好特朗普，因此不惜砸重金押特朗普勝選。
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