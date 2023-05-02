法國示威｜全國多處五一勞動節再爆警民衝突　逾290人被捕(有片)

法國有工會趁五一勞動節在多個城市再就反對退休制度改革號召上街示威，示威者對退休改革表示憤怒，多處有暴力事件發生，示威者向警員投擲燃燒彈及煙花，有巴士站、商店、汽車等遭縱火或破壞，防暴警察發射催淚彈及水砲驅趕，有逾290人被捕，至少100名警員受傷。
內政部估計，全國有78.2萬人參與示威，當中首都巴黎佔11.2萬人。工會則表示，全國有230萬人響應示威，巴黎佔55萬人。在首都巴黎，有示威者向警員投擲燃燒彈及煙花，焚燒共享單車及破壞巴士站，防暴警察發射催淚彈及水砲驅趕，里昂及南特亦有汽車被縱火，商店被破壞或搶掠。當局表示，有一名警員在被燃燒彈擊中後受重傷，批評有人想殺害警員。總理博爾內批評有關暴力事件令人無法接受。
警方以無人機監控示威情況
因應示威規模，警方獲批准使用配備攝錄鏡頭的無人機監控示威情況，並對附近人士作出逾3,000次搜查，以防有人帶武器或違禁品，不過，人權組織就批評此舉是侵犯基本人權。
總統馬克龍早前繞過國民議會，強行通過退休改革，將退休年齡由62歲推遲到64歲。馬克龍在社交網站表示，要在勞動節感謝工人為國家作出貢獻。他未有提及全國的示威活動。
Estas son imágenes de las calles de París.— Pablo Lucini (@PabloLucini3) May 1, 2023
La Policía continúa defendiendo los intereses de Macron y del globalismo y agrediendo al pueblo que un día juraron defender.
Recuerda, no somos de izquierdas ni de derechas. Somos los de abajo y vamos a por los de arriba. pic.twitter.com/ZJzKcedbSF
NOW - Severe clashes in Paris, police hit by firebombs.pic.twitter.com/xxW0Mtedih— Disclose.tv (@disclosetv) May 1, 2023
Paris is out of control🇫🇷 pic.twitter.com/tq1Et5D6Qn— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 1, 2023