法國示威｜全國多處五一勞動節再爆警民衝突　逾290人被捕(有片)

法國有工會趁五一勞動節在多個城市再就反對退休制度改革號召上街示威，示威者對退休改革表示憤怒，多處有暴力事件發生，示威者向警員投擲燃燒彈及煙花，有巴士站、商店、汽車等遭縱火或破壞，防暴警察發射催淚彈及水砲驅趕，有逾290人被捕，至少100名警員受傷。

內政部估計，全國有78.2萬人參與示威，當中首都巴黎佔11.2萬人。工會則表示，全國有230萬人響應示威，巴黎佔55萬人。在首都巴黎，有示威者向警員投擲燃燒彈及煙花，焚燒共享單車及破壞巴士站，防暴警察發射催淚彈及水砲驅趕，里昂及南特亦有汽車被縱火，商店被破壞或搶掠。當局表示，有一名警員在被燃燒彈擊中後受重傷，批評有人想殺害警員。總理博爾內批評有關暴力事件令人無法接受。