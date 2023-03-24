法國示威｜全國續示威反退休改革爆衝突　至少149警受傷172人被捕

法國退休改革爭議持續，多個工會發起第九輪全國大罷工示威，抗議政府動用特別憲法權力，繞過國民議會，強行通過退休制度改革法案。巴黎、圖盧茲、南特和雷恩等地都有示威者與警方衝突，至少149警受傷，172人被捕。

在首都巴黎，大約100名示威者闖入巴黎的里昂車站，揮舞旗幟及高叫口號，並高唱黃背心還有不少人燃放煙花炮竹。示威者其後陸續散去，列車服務受阻約半小時；另有滋事份子焚燒垃圾桶等設施，破壞食肆、超巿及銀行，又向警員投擲石塊雜物，警方發射催淚彈驅散人群。在波爾多，市政廳門口亦有涉嫌縱火事件，消防到場將火救熄。

法國總理博爾內表示，暴力和破壞行為是不可接受的。內政部長達爾馬寧表示，衝突中有至少149名警察受傷，172人被捕，其中巴黎有77人被捕。他又批評極左的暴徒在示威期間縱火和襲擊公職人員。