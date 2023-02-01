法國示威｜工會再發動罷工反退休改革　據指全國280萬人上街(有片)

法國多個工會兩個星期內，第二次發動全國大罷工，反對政府的退休改革計劃，包括將退休年齡由62歲提高至64歲。在當地星期二再有跨行業大罷工，發起的主要工會估計，全法國約有280萬人上街，單在巴黎就有約50萬人。警方動員1.1萬警力應對，內政部表示，全國有逾127萬人上街，人數多過上月19日的示威。

法國工會再發動罷工反退休改革，據指全國280萬人上街。(Twitter)

參與罷工的包括公共交通機構僱員、教師以及煉油廠工人等。罷工導致法國高速列車只有三分一班次維持運作，巴黎地鐵服務亦縮減。教育部表示有四分一教師無上班。法國石油巨企道達爾能源集團，75%以上員工響應罷工，煉油廠和儲油庫停擺。部分核反應爐及熱力發電廠員工亦加入罷工行列，法國電力公司的數據顯示，當地電力供應下降4.5%，但未有引發停電。其中巴黎有8.7萬人遊行，示威大致和平，但入夜開始有示威者燃燒信號彈，與防暴警察衝突，警方要施放催淚彈驅散，拘捕約30人。

政府態度強硬 工會下周 罷工多 2 日

極左不屈法國黨領袖梅朗雄在馬賽的集會上形容，今日的示威等同公民抗命，相信馬克龍的改革方案會受到挫敗。工會宣布下周二及下周六將罷工多2日。

政府態度則強硬，總統馬克龍周一重申改革對保障退休金制度至關重要，必定會執行到底。總理博爾內日前亦堅持，提高退休年齡到64歲，已沒有談判餘地。