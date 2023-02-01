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國際
2023-02-01 11:19:00

法國示威｜工會再發動罷工反退休改革　據指全國280萬人上街(有片)

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法國多個工會兩個星期內，第二次發動全國大罷工，反對政府的退休改革計劃，包括將退休年齡由62歲提高至64歲。在當地星期二再有跨行業大罷工，發起的主要工會估計，全法國約有280萬人上街，單在巴黎就有約50萬人。警方動員1.1萬警力應對，內政部表示，全國有逾127萬人上街，人數多過上月19日的示威

法國工會再發動罷工反退休改革，據指全國280萬人上街。(Twitter)

法國工會再發動罷工反退休改革，據指全國280萬人上街。(Twitter)

參與罷工的包括公共交通機構僱員、教師以及煉油廠工人等。罷工導致法國高速列車只有三分一班次維持運作，巴黎地鐵服務亦縮減。教育部表示有四分一教師無上班。法國石油巨企道達爾能源集團，75%以上員工響應罷工，煉油廠和儲油庫停擺。部分核反應爐及熱力發電廠員工亦加入罷工行列，法國電力公司的數據顯示，當地電力供應下降4.5%，但未有引發停電。其中巴黎有8.7萬人遊行，示威大致和平，但入夜開始有示威者燃燒信號彈，與防暴警察衝突，警方要施放催淚彈驅散，拘捕約30人。

示威大致和平，但入夜開始有示威者燃燒信號彈，與防暴警察衝突。(Twitter) 示威大致和平，但入夜開始有示威者燃燒信號彈，與防暴警察衝突。(Twitter) 示威大致和平，但入夜開始有示威者燃燒信號彈，與防暴警察衝突。(Twitter) 示威大致和平，但入夜開始有示威者燃燒信號彈，與防暴警察衝突。(Twitter)

政府態度強硬 工會下周罷工多2

極左不屈法國黨領袖梅朗雄在馬賽的集會上形容，今日的示威等同公民抗命，相信馬克龍的改革方案會受到挫敗。工會宣布下周二及下周六將罷工多2

政府態度則強硬總統馬克龍周一重申改革對保障退休金制度至關重要，必定會執行到底。總理博爾內日前亦堅持，提高退休年齡到64歲，已沒有談判餘地。

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