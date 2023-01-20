法國示威｜逾100萬人上街反提高退休年齡　馬克龍：改革事在必行(有片)

多個工會發起全國大罷工，反對退休制度改革，包括反對把法定退休年齡從62歲提高至64歲。據報有逾200萬人響應示威，其中巴黎有超過40萬人上街。內政部就指全國有約120萬人參與示威，其中巴黎只有8萬人。多個城巿的示威大致和平，首都巴黎有示威者向防暴警察擲雜物，警員一度向遊行隊伍施放催淚氣體驅散，並拘捕逾30人。工會宣布本月31日再次罷工示威。法國總統馬克龍態度強硬，表明退休制度改革事在必行。

法國多個工會及組織周四號召民眾上街，由巴黎的共和廣場遊行到地鐵民族車站，整條馬路變到水洩不通，遊行期間一批無政府主義者向警員投擲垃圾桶、玻璃樽和煙霧彈，警方使用催淚氣體驅散，並拘捕多人。除了首都巴黎，南部馬賽及圖盧茲北部城市勒阿弗爾及魯昂等地，亦有大批民眾響應罷工，上街遊行。

工會倡向超級富豪加稅等

法國政府提交法案到國會，希望將法定退休年齡由目前的62歲上升至64歲。民眾由2027年起要工作滿43年，才可領取全額退休金。當局估計措施實施後，政府每年可多收約177億歐元退休金供款，達至收支平衡。早前有民調顯示，68%受訪民眾都反對改革。有工會則認為，政府應轉為向超級富豪加稅，或提高富人的退休金供款。

正在西班牙訪問的馬克龍，呼籲民眾和平示威，避免任何暴力或破壞行為，他強調退休制度改革是公正和負責任，必定會執行到底以挽救退休制度。