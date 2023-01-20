法國示威｜逾100萬人上街反提高退休年齡　馬克龍：改革事在必行(有片)

多個工會發起全國大罷工，反對退休制度改革，包括反對把法定退休年齡從62歲提高至64歲。據報有逾200萬人響應示威，其中巴黎有超過40萬人上街。內政部就指全國有約120萬人參與示威，其中巴黎只有8萬人。多個城巿的示威大致和平，首都巴黎有示威者向防暴警察擲雜物，警員一度向遊行隊伍施放催淚氣體驅散，並拘捕逾30人。工會宣布本月31日再次罷工示威。法國總統馬克龍態度強硬，表明退休制度改革事在必行。
法國多個工會及組織周四號召民眾上街，由巴黎的共和廣場遊行到地鐵民族車站，整條馬路變到水洩不通，遊行期間一批無政府主義者向警員投擲垃圾桶、玻璃樽和煙霧彈，警方使用催淚氣體驅散，並拘捕多人。除了首都巴黎，南部馬賽及圖盧茲北部城市勒阿弗爾及魯昂等地，亦有大批民眾響應罷工，上街遊行。
警方部署大批人手戒備。鐵路當局指，受罷工影響，全國大部份列車取消，包括國際線列車，巴黎奧利機場約兩成航班取消。國家電力公司表示，罷工期間電力供應大幅減少。教育部表示，全國有三至四成教師參與罷工。
工會倡向超級富豪加稅等
法國政府提交法案到國會，希望將法定退休年齡由目前的62歲上升至64歲。民眾由2027年起要工作滿43年，才可領取全額退休金。當局估計措施實施後，政府每年可多收約177億歐元退休金供款，達至收支平衡。早前有民調顯示，68%受訪民眾都反對改革。有工會則認為，政府應轉為向超級富豪加稅，或提高富人的退休金供款。
正在西班牙訪問的馬克龍，呼籲民眾和平示威，避免任何暴力或破壞行為，他強調退休制度改革是公正和負責任，必定會執行到底以挽救退休制度。
More than a million protesters, chanting slogans like “retirement before arthritis,” took to the streets throughout France to protest President Emmanuel Macron’s plan to raise the legal age of retirement to 64 from 62. https://t.co/S6LQKCPpPM pic.twitter.com/9dzZlfeIpE— The New York Times (@nytimes) January 19, 2023
JUST IN: Huge tensions break out today in Paris due to pension reform 🚨🚨🚨— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) January 19, 2023
Just another protest day in France ... 🔥
🔊sound ...🧐 pic.twitter.com/v1IABmF5MQ