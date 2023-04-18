法國示威｜馬克龍：聽到民眾憤怒　但退休改革事在必行(有片)

法國政府推行退休制度改革，將退休年齡由62歲提高至64歲，引發民眾連月示威。總統馬克龍發表全國電視演說，為政府強行通過退休改革辯護，指他已聽到民眾的憤怒，但堅持當面對人口老化，有需要實施改革，以保障所有人獲得退休金，他又提出推動國家發展的3項計劃，包括應對失業問題、保障國家秩序和提高民眾生活水平。
馬克龍於上周六(15日)簽署退休改革法案，他承認改革未能在工會及政黨之間達成共識，但與工會的磋商大門仍然打開，包括未來數月商討改善僱員收入、工作待遇以及更好分享財富等關鍵議題。
反對退休改革民眾在各地市政廳外集會
在馬克龍演說前，有反對改革的團體號召民眾，到全國各地的市政廳外集會，敲打鍋具並高叫口號，指馬克龍不聽民意，他們亦不會理會馬克龍的講話。馬克龍的演說未能平息民憤，入夜後有民眾在街頭焚燒雜物以示不滿，警方發射催淚彈驅散。在馬賽及第戎等城市，當局以擔心擾亂公共秩序為由，禁止有關集會。
馬克龍年初提出退休制度改革，他上月動用憲法權力，繞過國會通過改革法案，期間工會多次發動罷工及示威，抗議改革退休制度。法國憲法委員會上周五裁定退休改革法案核心部分合憲，馬克龍隨即在上周六簽署法案。
🇫🇷🚨 EN DIRECT : de plus en plus de personnes rejoignent la #manifestation après l’#allocutionprésidentielle d’Emmanuel Macron. #Macron20h pic.twitter.com/JKn6DbuXRq— Le Fil d’Info (@LeFildInfo) April 17, 2023
🇫🇷🚨 Urgent : la situation devient chaotique à Paris suite l’#allocutionprésidentielle d’Emmanuel Macron. #20hBLACKOUT #réformedesretraites pic.twitter.com/Lg1XuE5tgA— Le Fil d’Info (@LeFildInfo) April 17, 2023