法國示威｜馬克龍：聽到民眾憤怒　但退休改革事在必行(有片)

法國政府推行退休制度改革，將退休年齡由62歲提高至64歲，引發民眾連月示威。總統馬克龍發表全國電視演說，為政府強行通過退休改革辯護，指他已聽到民眾的憤怒，但堅持當面對人口老化，有需要實施改革，以保障所有人獲得退休金，他又提出推動國家發展的3項計劃，包括應對失業問題、保障國家秩序和提高民眾生活水平。

馬克龍於上周六(15日)簽署退休改革法案，他承認改革未能在工會及政黨之間達成共識，但與工會的磋商大門仍然打開，包括未來數月商討改善僱員收入、工作待遇以及更好分享財富等關鍵議題。