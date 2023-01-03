法國禁堂食用即棄餐具 店家稱落實困難 麥當勞仍用即棄杯碟

自元旦起，法國禁止包括快餐店的20個座位以上食肆向堂食顧客提供即棄餐具及食物容器，最高罰款為1.5萬歐元(約12.5萬港元)，是歐洲實施相關法規的首例，然而在執行上卻遇到許多困難，不少商家坦言「沒準備好」，法例的效率也受到質疑。
法國麥當勞垃圾量驚人
根據生態環境部估計，實施新法例後能少丟棄200億個餐具、杯、碟子等即棄容器，相等於每年減少約18萬噸垃圾。
由於飲食習慣，法國一般餐廳不會使用即棄餐具和容器，因此法例針對的是快餐店。根據非政府組織「法國零浪費」(Zero Waste France)估計，法國麥當勞每秒鐘能製造超過1公斤的即棄包裝垃圾。
連鎖店：除了托盤，其他都是即棄
法例於元旦生效當日，法國各家媒體都走訪快餐店，發現大部分商家仍在使用即棄餐具，例如麥當勞巴黎12區分店，經理對《世界報》承認：「我們還沒準備好。」Burger King也有同樣問題，經理說：「(措施)進行中，但我們需要全部拆掉(裝修)，以便裝進洗碗機」。法國最新快餐連鎖G LA DALLE的分店店長坦言不知道新法，稱「除了托盤，全部都是即棄，也沒有加裝洗碗機的計劃」。
生態環境部長Christophe Béchu說，會特別要求連鎖快餐店「樹立楷模」，並預定本月6日與負責人開會，請他們提出行動計劃。幕僚指，對大型連鎖店的要求會更嚴格。
Burger King：需拆牆安裝洗碗機
麥當勞表示，從兩年前開始籌劃、測試、推廣，但遇上重大的執行與財務挑戰，目前9成分店已準備好。Burger King表示，每家分店遇到的限制都不同，「部分分店需要拆掉整面牆壁才能在廚房擠出空間放置高溫洗碗機」。
環保餐具容器公司Pyxo創辦人Benjamin Peri告訴《世界報》，最難的不是面對商家，而是「管理好消費者」，並鼓勵他們歸還容器。例如麥當勞在過去幾周測試時，有許多可重用薯條膠盒「不翼而飛」。
小食店謊報座位數目
新法的效率也受質疑。目前只強制堂食使用環保餐具，但某些食店外賣佔營業額的7成，即棄餐具還是會繼續使用，直到下一個關於外賣的禁令實施為止。
此外，「法國零浪費」指出，大部分快餐店仍選用非永續的材料來取代即棄餐具，例如Tritan或PP材料(聚丙烯)。對此，麥當勞表示，客人有很多兒童，無法使用玻璃。
由於只限於20人座以上食肆，有小型食店謊報人數以規避新法。Béchu保證將密集追蹤，不讓商家謊報。