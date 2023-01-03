法國禁堂食用即棄餐具 店家稱落實困難 麥當勞仍用即棄杯碟

因應新法例，麥當勞推出可重用塑膠薯條盒和杯子。(互聯網)

自元旦起，法國禁止包括快餐店的20個座位以上食肆向堂食顧客提供即棄餐具及食物容器，最高罰款為1.5萬歐元(約12.5萬港元)，是歐洲實施相關法規的首例，然而在執行上卻遇到許多困難，不少商家坦言「沒準備好」，法例的效率也受到質疑。

法國麥當勞垃圾量驚人

根據生態環境部估計，實施新法例後能少丟棄200億個餐具、杯、碟子等即棄容器，相等於每年減少約18萬噸垃圾。

由於飲食習慣，法國一般餐廳不會使用即棄餐具和容器，因此法例針對的是快餐店。根據非政府組織「法國零浪費」(Zero Waste France)估計，法國麥當勞每秒鐘能製造超過1公斤的即棄包裝垃圾。

連鎖店：除了托盤，其他都是即棄

法例於元旦生效當日，法國各家媒體都走訪快餐店，發現大部分商家仍在使用即棄餐具，例如麥當勞巴黎12區分店，經理對《世界報》承認：「我們還沒準備好。」Burger King也有同樣問題，經理說：「(措施)進行中，但我們需要全部拆掉(裝修)，以便裝進洗碗機」。法國最新快餐連鎖G LA DALLE的分店店長坦言不知道新法，稱「除了托盤，全部都是即棄，也沒有加裝洗碗機的計劃」。

生態環境部長Christophe Béchu說，會特別要求連鎖快餐店「樹立楷模」，並預定本月6日與負責人開會，請他們提出行動計劃。幕僚指，對大型連鎖店的要求會更嚴格。