法國空軍表演隊2機空中相撞　墜毀爆火球嚇壞民眾(有片)

綜合報道，事發當日法國空軍特技飛行表演隊在空軍基地進行訓練，當時共有6架隸屬「法國巡邏兵」的阿爾法噴射機正參與訓練，但其中兩架噴射機在表演特技動作時相撞。網上影片顯示，兩架飛機相撞後急速墜落，巨響嚇壞當時在觀看訓練過程的圍觀民眾。

法國空軍特技飛行表演隊(Patrouille de France)於周二(25日)在東部聖迪齊耶(Saint-Dizier)空軍基地附近進行訓練期間，兩架阿爾法噴射機(Alpha Jet)在空中發生相撞，噴射機墜落地面爆炸，所幸機上3人及時彈射逃生。

3 人清醒獲救 事故無造成附帶傷亡

法國空軍當日下午證實，2名飛行員和1名乘客成功彈射逃生，被發現時神智清醒。上馬恩省政府指出，他們在下午4點20分找到成功逃生的人員並送院，其中一架飛機墜毀在一個糧倉，另一架則墜落在後方一片樹木茂密的沼澤地。有報道指，傷者將由軍方負責治療，並強調，事故中沒有造成附帶傷亡。