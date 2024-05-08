法國裸女名畫《世界的起源》被用紅漆寫上「MeToo」。(X)

法國名畫《世界的起源》(L'Origine du monde)近日遭人以紅色油漆寫上「MeToo」，犯案的2人被當場拘捕。事後知名行動藝術家Deborah De Robertis坦承這次行動是她一手策劃。

綜合報道，事發於周一(6日)下午約2時，2名女子在龐畢度中心梅斯分館(Centre Pompidou-Metz)用紅色油漆在包括《世界的起源》在內共5幅作品寫上「MeToo」的字樣，得逞後高呼「MeToo」口號，沒多久就於當場被警方拘捕，警方指， 2名被捕女子無前科，正被拘留接受調查。館方事後指，被破壞的畫作都有玻璃鏡框保護。

《世界的起源》是由法國著名畫家Gustave Courbet於1866年所創作的寫實主義畫，由於該作品特寫女性生殖器官，曾引發大眾對藝術與色情如何區分的辯論，被稱為西洋藝術史上最大膽的畫作。這幅畫原先展示在巴黎奧塞美術館(Musee d'Orsay)，近日被龐畢度中心梅斯分館借用展出。