法國裸女名畫《世界的起源》被用紅漆寫上「MeToo」

法國名畫《世界的起源》(L'Origine du monde)近日遭人以紅色油漆寫上「MeToo」，犯案的2人被當場拘捕。事後知名行動藝術家Deborah De Robertis坦承這次行動是她一手策劃。
綜合報道，事發於周一(6日)下午約2時，2名女子在龐畢度中心梅斯分館(Centre Pompidou-Metz)用紅色油漆在包括《世界的起源》在內共5幅作品寫上「MeToo」的字樣，得逞後高呼「MeToo」口號，沒多久就於當場被警方拘捕，警方指， 2名被捕女子無前科，正被拘留接受調查。館方事後指，被破壞的畫作都有玻璃鏡框保護。
《世界的起源》是由法國著名畫家Gustave Courbet於1866年所創作的寫實主義畫，由於該作品特寫女性生殖器官，曾引發大眾對藝術與色情如何區分的辯論，被稱為西洋藝術史上最大膽的畫作。這幅畫原先展示在巴黎奧塞美術館(Musee d'Orsay)，近日被龐畢度中心梅斯分館借用展出。
盧森堡行為藝術家一度宣稱事件由她一手策劃
龐畢度中心梅斯分館同日亦表示，館內一件刺繡作品被一名女子偷走。盧森堡的行為藝術家Deborah De Robertis當晚在社交平台X和Instagram發布影片承認，一系列事件是她一手策劃，因為她想將這幅被世人當作名畫的作品貼上「MeToo」的標籤，以此挑戰藝術史，不過影片沒多久後就被刪除。警方懷疑，Deborah藉著共犯塗漆破壞畫作、高喊口號分散警衛注意力的時候順手牽羊。
Deborah De Robertis過去曾多次於畫廊及藝術館展示其裸體，2017年9月，她在巴黎羅浮宮的鎮館之寶《蒙娜麗莎》前裸露下體；2018年8月，Deborah於法國南部聖母朝聖地盧爾德鎮在聖母像前全裸示人。