法國觀光客遊紐約街頭時遇襲受傷　漢堡王經理嘆「這條街很危險」

一名法國觀光客漫步在紐約街頭時，突然被人從身後襲擊，害她一頭撞在路邊的石階上，造成頭部撕裂傷。
經過漢堡王時突然被男子由身後攻擊
據紐約警方消息，當地時間10日早上9 點30 分左右，來自法國塔朗斯的60 歲觀光客菲利普·瑪麗(Philippe Mary) 在紐約街頭散步，當地經過西42街的漢堡王時，突然被一名49歲的紐約男子尼爾森(Norman Nelson) 由身後攻擊。
從網路上流傳的影片可以看到，尼爾森迅速地走到瑪麗的身後，接著用力推了她一把，害她一頭撞上路邊的石階。接著和瑪麗同行的二名男子立刻衝上前去要抓住尼爾森，三人扭打在一起。
瑪麗由於頭部重擊地面，導致撕裂傷並且流鼻血，她隨後被送到醫院治療。
漢堡王經理嘆「這條街很危險」
警方隨後逮捕了尼爾森，這才發現他是一名累犯，先前至少有六次被捕的記錄，大多數都是因為逃票。在這之前，尼爾森也曾攻擊一名81歲男子。這次警方以三級襲擊、嚴重騷擾和其他罪名對他提出指控。
事發地點漢堡王的一名經理對此次的事件表示遺憾，並表示這起襲擊事件顯示出該地區的街友問題，「他們很暴力，他們就是那些吸毒後來到這裡的人……走在這條街上非常危險。」
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