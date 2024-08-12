法國觀光客遊紐約街頭時遇襲受傷　漢堡王經理嘆「這條街很危險」

一名法國觀光客漫步在紐約街頭時，突然被人從身後襲擊，害她一頭撞在路邊的石階上，造成頭部撕裂傷。

經過漢堡王時突然被男子由身後攻擊

據紐約警方消息，當地時間10日早上9 點30 分左右，來自法國塔朗斯的60 歲觀光客菲利普·瑪麗(Philippe Mary) 在紐約街頭散步，當地經過西42街的漢堡王時，突然被一名49歲的紐約男子尼爾森(Norman Nelson) 由身後攻擊。

從網路上流傳的影片可以看到，尼爾森迅速地走到瑪麗的身後，接著用力推了她一把，害她一頭撞上路邊的石階。接著和瑪麗同行的二名男子立刻衝上前去要抓住尼爾森，三人扭打在一起。