法國警員擊斃非裔17歲青年引發騷亂　總理馬克龍觀看Elton John演唱會遭抨擊

法國日前一名17歲少年納赫爾（Nahel）遭警察開槍射殺，引發民眾怒火。法國各地開始爆發大大小小衝突，憤怒的民眾縱火燒車、丟擲煙火，甚至有歹徒趁亂打劫商家，全國有超過600人遭到逮捕。就在全法國都陷入緊張之際，法國總統馬克龍卻被爆開心觀賞演唱會，還被拍到開心隨節奏搖晃的影片，慘遭輿論抨擊。

各地出現抗議活動 馬克龍偕妻與Elton John合照

自27日起，法國各地就出現抗議活動。事件蔓延到第三天，開槍的警察被還押候審，憤怒的抗議活動轉變為激烈的暴力衝突。在南部城市馬賽，抗議者豎起路障，向警察發射煙火；而在巴黎的另一邊，民眾在克利希蘇布瓦郊區的市政廳縱火，並點燃了奧貝維利耶的一個公車站。數十名年輕人趁火打劫，衝進了巴黎聖母院附近的夏特萊購物中心，砸碎了店家的窗戶，然後開始偷衣服和鞋子。

法國內政部表示，約有249名警察在昨晚的暴力事件中受傷。然而，幾乎是同一時間，法國總統馬克龍卻到了巴黎雅高體育館（Accor Arena）欣賞Elton John的演唱會，席間還開心地隨着節奏搖晃。不僅如此，他還和妻子一同與Elton John合照，一夜之間引發了公憤。據《每日電訊報》報道，有議員痛批，「當法國着火時，馬克龍正在為Elton John鼓掌」。而推特上的民眾也紛紛表示，「你知道嗎？他真的不在乎」、「國家着火了，但他不在乎」、「當國家正在燃燒時，他正在慶祝，這甚至不是第一次」、「當法國燃燒時，他似乎很開心」。

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