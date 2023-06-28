法國警員擊斃非裔17歲青年 巴黎徹夜爆騷亂(有片)

法國首都巴黎西郊城市楠泰爾一名17歲阿爾及利亞裔青年遭警員擊斃，觸發巴黎地區昨晚徹夜騷亂，示威者向警員投擲煙火，街頭頓時煙花四起，警方則施放催淚彈驅散人群。騷亂中31人被捕，有25名警員受傷，以及40輛汽車燒毀。民眾不滿警方初時說，涉事青年駕車撞向警員意圖傷害他們，警員遂開槍制止，但社交網流傳片段顯示，警察截停青年的車輛從車窗向坐在司機位的他舉槍，青年踩油向前駛時傳出槍聲，然後車子高速駛離並撞向路牌柱停下。救護員趕抵為青年急救，惜返魂乏術。開槍警員已被捕，面臨被控過失殺人。

巴黎騷亂｜家屬：開槍警員應被控謀殺

被擊斃青年Nael M.胸口中槍致死，通訊社報道稱片段中聽到有人說：「你會被開槍轟頭。」但不清楚誰人說。據悉車上當時還有兩名乘客，其中一人被短暫扣留，另一人則逃去。Nael M.家屬的代表律師Yassine Bouzrou說，家屬認為警員應被控謀殺，而非過失殺人，並由其他地區檢察當局調查，他們不相信楠泰爾檢察當局。Bouzrou指，涉事警員是不合法自衛。另一名代表家屬的律師Jennifer Cambla甚至形容那是「處決」。巴黎警察長表示，開槍警員的行為「有問題」，但他當時可能覺得受威脅。

內政部長達爾馬寧稱，網上片短所見令人「極度震驚」，承諾會全面調查，他呼籲大眾冷靜和等待真相。達爾馬寧指，通宵部署1,200名警員平亂，周三會調派2,000名警員到巴黎地區及其他大城市「維持秩序」。