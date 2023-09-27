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國際
2023-09-27 12:22:44

法國通脹吃人 消費者少買女性衛生用品 減用廁紙少洗澡

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法國家樂福超市。(資料圖片)

法國家樂福超市。(資料圖片)

法國通脹高企，因寶潔(P&G)和聯合利華(Unilever)等產品的價格飆升，消費者被迫減少購買個人衛生和日用品，甚至少買衛生棉條和洗衣液。

路透社報道，NielsenIQ商品數據顯示，截至本月17日，沐浴露、衛生棉條、洗潔精、洗衣液和廁紙的整體銷售量減少。與去年同期相比，上述每一類貨品的超巿標價都大幅上漲。歐盟零售批發協會零售貿易首席經濟學家Anton Delbarre表示：「如果有好的(日用品)自家品牌可以替代，消費者便會追捧它們。有些人索性少吃點、少些洗澡、減少清理房屋，或給洗碗機少下一點洗潔精、給洗衣機少用一點洗衣液。」

甚麼是縮水式通脹？

超巿經營者和政治人物批評雀巢、百事等食品製造業龍頭不配合定價協商，並將商品包裝變小。法國第二大連鎖超巿家樂福上周在貨架貼上「縮水式通脹」(shrinkflation)標示，提醒消費者商品價格相同，但量變少了。

巴黎家樂福「抗通脹產品」宣傳牌。(資料圖片) 巴黎家樂福超市貨品。(資料圖片) 巴黎家樂福超市。(資料圖片) 巴黎家樂福超市。(資料圖片) 巴黎家樂福超市。(資料圖片) 巴黎家樂福超市貼出「縮水通脹」標示。(資料圖片) 巴黎家樂福超市貼出「縮水通脹」標示。(資料圖片) 巴黎家樂福超市貼出「縮水通脹」標示。(資料圖片) 巴黎家樂福超市。(資料圖片) 巴黎家樂福「抗通脹」宣傳牌。(資料圖片)

自家品牌銷量「彈出」

洗衣劑品牌Ariel和個人護理品牌多芬(Dove)長年佔據法國巿場重要份額，零售商的自家品牌無法匹敵。但最新NielsenIQ數據卻顯示，一些自家品牌銷售量逐漸上升，大品牌出現下跌。例如在沐浴露銷量整體跌6%的情況下，大品牌跌幅達10%，自家品牌則逆勢升14%。洗衣劑整體銷量跌2%，大品牌跌幅達10%，但自家品牌激增28%

由此可見，消費者減少大品牌沐浴露、衛生棉條、洗碗產品、洗衣液和廁紙採購，卻買更多這些類別的自家品牌商品。

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