法國通脹吃人 消費者少買女性衛生用品 減用廁紙少洗澡

法國通脹高企，因寶潔(P&G)和聯合利華(Unilever)等產品的價格飆升，消費者被迫減少購買個人衛生和日用品，甚至少買衛生棉條和洗衣液。

路透社報道，NielsenIQ商品數據顯示，截至本月17日，沐浴露、衛生棉條、洗潔精、洗衣液和廁紙的整體銷售量減少。與去年同期相比，上述每一類貨品的超巿標價都大幅上漲。歐盟零售批發協會零售貿易首席經濟學家Anton Delbarre表示：「如果有好的(日用品)自家品牌可以替代，消費者便會追捧它們。有些人索性少吃點、少些洗澡、減少清理房屋，或給洗碗機少下一點洗潔精、給洗衣機少用一點洗衣液。」

甚麼是縮水式通脹？

超巿經營者和政治人物批評雀巢、百事等食品製造業龍頭不配合定價協商，並將商品包裝變小。法國第二大連鎖超巿家樂福上周在貨架貼上「縮水式通脹」(shrinkflation)標示，提醒消費者商品價格相同，但量變少了。