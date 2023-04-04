法國部長拍《花花公子》封面　遭自己黨友批評

法國政府最近因為總統馬克龍（Emmanuel Macron）的退休改革，在國內飽受批評。卻連帶一名部長，早前接受成人雜誌《花花公子》的訪問以及拍攝封面，亦遭受黨友指不懂得看時間而對她作出批評。

法國的社會經濟及法國協會部長Marlene Schiappa，接受《花花公子》的訪問，並表達她對女性權益以及LGBT平權的意見，並以一身白色長裙，展示其胸部的相片作為封面。然而卻被黨友批評，美國有線新聞網絡（CNN）報道指，有法國政府消息人士表示，總理博爾內（Elisabeth Borne）與舒夏帕會面，並指出其封面「並不洽當，尤其在這個時候。」