法國部長拍《花花公子》封面　遭自己黨友批評

法國政府最近因為總統馬克龍（Emmanuel Macron）的退休改革，在國內飽受批評。卻連帶一名部長，早前接受成人雜誌《花花公子》的訪問以及拍攝封面，亦遭受黨友指不懂得看時間而對她作出批評。
法國的社會經濟及法國協會部長Marlene Schiappa，接受《花花公子》的訪問，並表達她對女性權益以及LGBT平權的意見，並以一身白色長裙，展示其胸部的相片作為封面。然而卻被黨友批評，美國有線新聞網絡（CNN）報道指，有法國政府消息人士表示，總理博爾內（Elisabeth Borne）與舒夏帕會面，並指出其封面「並不洽當，尤其在這個時候。」
曾參選總統的法國政治家梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）亦批評：「這個國家的總統去兒童雜誌展示自己，而他的部長就用《花花公子》，問題就出在反對派。法國正在脫軌了。」
內政部長表示支持
不過Marlene Schiappa就在上周末反擊批評：「維護女性權益包括讓她們自己控制自己身體，這是不受時間和地方限制。在法國，女性是自由的，那些偽善者以及誹謗的，應該給予尊重。」法國內政部長達Gerald Darmanin就在周日接受訪問時，支持Marlene Schiappa，並指她是有個性的女人：「我想說Marlene Schiappa是個勇敢的女政治家，有很大個性。雖然她的風格不是我喜歡，但我很尊敬。」