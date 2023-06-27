法國馬拉松挪威跑手滿身鮮血衝線嚇親觀眾(有片)

周日舉行的法國白朗峰馬拉松(Marathon du Mont-Blanc)出現嚇親觀眾的一幕，29歲挪威跑手Sylvia Nordskar滿臉笑容奔向終點，但她愈跑愈近時，赫然發現她臉、手、腳和衣褲都染有鮮血。原來她在賽程最後3公里時，臉朝下整個人仆落地，鼻子仆傷流血。她並無放棄比賽，繼續跑畢全程，並在觀眾訝異目光下披血衝線，拿得女子組第五名。

體育精神｜「99%開心，1%鮮血」

Nordskar事後在Instagram報平安，笑稱「99%開心，1%鮮血」。她解釋約距離終點3公里時，在高速下仆倒，個鼻撞落地，「我流了很多血，但覺得身體狀況無問題。開心我能夠撐到終點！多謝大家支持，我現在很好……」在這樣的情況，Nordskar仍然能以第五名衝線，表現出色。