法國馬賽公寓爆炸倒塌2死5傷6失蹤 風勢助長大火搜救困難(有片)

檢察官Dominique Laurens早前表示，現場有8人失去聯絡，暫無法確認建築物倒塌原因，其中氣體爆炸「顯然是」可能的原因之一。據悉，倒塌大樓每一層樓有一間公寓，內政部長Gerald Darmanin指，受困民眾「生死未卜」。

逾100名消防員投入灌救，他們打著照明燈、出動起重機漏夜搜救，現場不停竄出火舌，火乘風勢，阻礙救援，因極度高溫，嗅探犬無法進入火場協助搜救。

拉普蘭區(La Plaine)這幢樓高4層的公寓於當地時間凌晨12時40分左右發生猛烈爆炸後倒塌，附近兩幢建築物受波及致嚴重損毀，其中一幢其後倒塌，共造成5人受傷。

法國南部城市馬賽一幢公寓大樓周日(9日)凌晨爆炸後倒塌，並引發大火，最少2人死亡，5人受傷，另有最少6人失蹤。火乘風勢，令搜救工作倍加困難。

居民：睡夢中被嚇醒

目擊者稱，事發時聽到爆炸聲。附近居民Saveria Mosnier表示：「我當時在睡覺，那聲巨響之大，房間都在震動。我被嚇醒，以為自己在做夢……我們很快地就聞到濃濃的氣體味，到今天早上都還可以聞到。」事發現場的瓦礫堆直到下午還在冒煙。

由於現場溫度極高，搜救犬無法參與任務。同一條街上其他大樓約200名居民緊急疏散，其中50人被安置到一所學校，當局並開設救援中心，協助民眾尋找失蹤家屬。

總統馬克龍在Twitter發文表示：「我的心與受影響民眾及其親屬同在……謝謝消防隊員和緊急救難人員。」