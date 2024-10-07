法國馬賽15歲少年遭捅50刀活活燒死 暴露黑幫販毒企業化背後的冷血運作

法國南部大城市馬賽的檢察官周日公布，當地過去一周發生兩宗與毒品有關的兇殺案，其中一名受害者是年僅15歲的少年，他被捅50刀後遭活活燒死。
馬賽是法國第二大城，也是全國最貧窮的城市之一，充斥著與毒品相關的暴力案件。這座歷史悠久的地中海港市近年爆發「地盤」爭奪戰，DZ黑手黨(DZ Mafia)、尤達(Yoda)等多個幫派爭奪高回報的毒品市場控制權。
「前所未見的野蠻」
馬賽檢察官貝松尼(Nicolas Bessone)指出，這種暴力的受害者和加害者年紀愈來愈小，15歲少年本月2日被捅50刀喪命，是「前所未見的野蠻」。另外，36歲足球員哈姆丹(Nessim Ramdane)本月4日遭一名14歲少年冷血槍殺，而此案與2日發生的殺人案有關。連同這2案，今年初以來，在馬賽與毒品有關的殺人案累計17宗。
毒品交易企業化
馬賽的毒梟十分猖獗，將毒品生意企業化，在社交平台以廣告請人幫忙做跑腿，將街頭交易外判給年輕的臨時工。貝松尼指，少年看到廣告去應徵，不只賣大麻，還「毫無悔意地」殺人。被殺的15歲少年透過社交網站被一名23歲囚犯聘用，任務是在敵人門口縱火恐嚇，談好的報酬是2,000歐元。請人的囚犯正在服刑，自稱是DZ黑手黨成員。
足球員養家 慘遭少年槍決
然而，15歲少年執行任務時被敵對幫派逮到，被發現身上有槍，敵人即捅他50刀並將他活活燒死，以示懲罰。囚犯之後再透過社交媒體招募一名14歲少年執行復仇襲擊，承諾支付5萬歐元報酬，要他殺死一名幫派成員。
少年繼而聘用哈姆丹，他是足球員，為了養家也擔任私人司機。少年要哈姆丹「把他們載到一個地方，然後等他們」，但哈姆丹沒有照辦，少年於是朝他的後腦開槍，將他殺害。
傳媒報道，馬賽去年與毒品有關的暴力案件造成49人死亡創新高。