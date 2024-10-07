法國馬賽15歲少年遭捅50刀活活燒死 暴露黑幫販毒企業化背後的冷血運作

法國南部大城市馬賽的檢察官周日公布，當地過去一周發生兩宗與毒品有關的兇殺案，其中一名受害者是年僅15歲的少年，他被捅50刀後遭活活燒死。

馬賽是法國第二大城，也是全國最貧窮的城市之一，充斥著與毒品相關的暴力案件。這座歷史悠久的地中海港市近年爆發「地盤」爭奪戰，DZ黑手黨(DZ Mafia)、尤達(Yoda)等多個幫派爭奪高回報的毒品市場控制權。

「前所未見的野蠻」

馬賽檢察官貝松尼(Nicolas Bessone)指出，這種暴力的受害者和加害者年紀愈來愈小，15歲少年本月2日被捅50刀喪命，是「前所未見的野蠻」。另外，36歲足球員哈姆丹(Nessim Ramdane)本月4日遭一名14歲少年冷血槍殺，而此案與2日發生的殺人案有關。連同這2案，今年初以來，在馬賽與毒品有關的殺人案累計17宗。