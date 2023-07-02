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國際
2023-07-02 16:54:53

法國騷亂持續 逾2400人被捕平均僅17歲 馬賽續有衝突 全國4.5萬警力布防(有片)

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法國東部斯特拉斯堡上周五晚騷亂，有示威者縱火燒車，防暴警察到場。(美聯社)

法國東部斯特拉斯堡上周五晚騷亂，有示威者縱火燒車，防暴警察到場。(美聯社)

法國17歲非裔青年被警員擊斃於全國多地觸發示威，周六(1)深夜連續第五晚爆發騷亂，內政部公布，截至當地周日(2)凌晨，在新一輪衝突中，有322人被捕，連日來約2,400人被捕，超過200名警員受傷。

第二大城市馬賽續有警民衝突，防暴警察施放催淚彈驅散示威者。當局出動裝甲車增援，馬賽警方表示，內政部已派出警方精銳黑豹特擊隊及直升機到當地應對。除了馬賽，當局亦派遣警方特種部隊到里爾，並應東南部城市里昂要求增派警力。騷亂持續，當局在全國各地加強戒備，部署4.5萬警力應對。

大批防暴警察周六晚在巴黎街頭戒備。(美聯社)

大批防暴警察周六晚在巴黎街頭戒備。(美聯社)

內政部長：暴力衝突已降溫

有人在社交媒體號召到巴黎香榭麗舍大道示威，逾百警員在街上巡邏，水炮車在場戒備。內政部長達爾馬寧到中北部城市德勒與警員會面，指暴力衝突已稍為降溫，被捕示威者平均年齡為17歲，其中一名涉嫌縱火的示威者年僅12歲。

騷亂中，逾700間店舖，包括食肆、超市和銀行被搶掠。司法部長莫雷蒂指，情況不能接受，3成被捕示威者為未成年，更有13歲少年到店舖搶掠。他敦促家長承擔管教子女的責任，並警告年輕人在社交媒體煽動暴力，可能面臨起訴。

被警員擊斃的17歲青年舉殯，數百人到喪禮場地外悼念。總統馬克龍延遲出訪德國，以處理今次危機。

里昂有商店櫥窗被砸爛。(美聯社) 巴黎市郊楠泰爾區有巴士被縱火。(美聯社) 楠泰爾區城鎮科倫布騷亂過後，垃圾桶和雜物布滿一地。(美聯社) 楠泰爾區城鎮科倫布有汽車遭縱火。(美聯社) 巴黎香榭麗舍大道有商店築起防護網，防範騷亂。(美聯社)
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