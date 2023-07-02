法國騷亂持續 逾2400人被捕平均僅17歲 馬賽續有衝突 全國4500警力布防(有片)

法國東部斯特拉斯堡上周五晚騷亂，有示威者縱火燒車，防暴警察到場。(美聯社)

法國17歲非裔青年被警員擊斃於全國多地觸發示威，周六(1日)深夜連續第五晚爆發騷亂，內政部公布，截至當地周日(2日)凌晨，在新一輪衝突中，有322人被捕，連日來約2,400人被捕，超過200名警員受傷。

第二大城市馬賽續有警民衝突，防暴警察施放催淚彈驅散示威者。當局出動裝甲車增援，馬賽警方表示，內政部已派出警方精銳黑豹特擊隊及直升機到當地應對。除了馬賽，當局亦派遣警方特種部隊到里爾，並應東南部城市里昂要求增派警力。騷亂持續，當局在全國各地加強戒備，部署4,500警力應對。