法國騷亂｜低收入階層怨氣深　市長寓所遭著火汽車撞擊

法國一名17歲非裔青年遭警員擊斃觸發全國騷亂，首都巴黎和周邊地區連續5晚有民眾上街，與防暴警察爆發衝突，投擲煙火、放火燒車和破壞店舖搶掠。分析指示威暴露法國低收入社區對歧視問題和缺乏機會的深層不滿。在巴黎市郊城市L'Hay-les-Roses，市長寓所更罕有遭示威民眾用著火汽車撞擊，其熟睡妻兒受傷。示威浪潮甚至蔓延鄰國瑞士，洛桑上周六晚有逾100人聚集市中心，有人破壞店舖櫥窗，6名15至17歲男女，以及一名24歲男子被捕。

法國騷亂｜「無屋無工作，有工作薪水又過低」

在巴黎市郊城鎮楠泰爾，駕車遭警員查截時開槍擊斃的阿爾及利亞裔青年Nahel上周六舉殯，其母親說她只是對開槍警員感憤怒，並非全部警員。這宗槍殺事件凸顯了來自阿爾及利亞等法國前殖民地的移民居住社區長期間題——貧窮、歧視和有限的就業前景。另一巴黎市郊城市Clichy-sous-Bois於2005年有兩名青年因逃避警員追捕觸電死亡，事件引發騷亂，今次事件又觸起當地新一輪動亂，有民眾說：「Nahel事件像打火機點燃了氣體，無望的青年人在等待此機會。我們沒有房屋和工作，當有工作時人工又過低」。

法國騷亂｜寓所受襲妻兒受傷 市長：企圖暗殺

巴黎南部市郊社區L'Hay-les-Roses市長讓布蘭在Twitter稱，寓所周日凌晨1時30分遭著火的汽車撞擊，他當時在市政廳應對騷亂，妻子和兩名分別5歲和7歲孩子在屋裡睡覺，妻子和一名孩子從後院逃離時受傷。市長寓所遭示威民眾襲擊屬罕見，讓布蘭形容這是「企圖暗殺」。檢控當局正循意圖謀殺調查。

