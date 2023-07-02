法國騷亂｜華人商店遭搶掠破壞 中國留學生擔驚受怕：白天不敢出門(有片)

定居法國的動畫設計師周玲(化名)表示，參與騷亂的除了左翼分子，基本上都是住在貧民窟的移民。他們看來較年輕，破壞的目標主要是時尚品牌店舖如Zara、COS等，有些人破壞完後會立即拍攝影片並上傳社交網，炫耀一番。

法國17歲非裔青年被警員擊斃觸發的騷亂持續，一名旅法傳媒人接受內地媒體訪問稱，大巴黎地區不少華人經營的咖啡店、煙草店等都被搶掠破壞，店主躲在樓上不敢出門，在惶恐中看著自己的店舖被洗劫一空。雖然保險公司會理賠，但是沒法做生意，平日運營到凌晨的郊區快線晚上不到9時就停止服務，大型商場和超市亦早早關門，有警員在街上戒備，因為那裡都是被搶掠的重點區域。

巴黎騷亂地區治安問題嚴重

周玲指出，巴黎北郊發生騷亂並非罕見，那裡是少數族裔聚居地，也有很多華人服裝廠，治安問題一直困擾當地居民。儘管近年來巴黎街頭衝突和搶掠事件時有發生，但她認為，這是是自2005年騷亂以來形勢最嚴峻的一次。

報道指，正值歐洲的旅遊旺季，不少中國留學生原本打算趁著假期好好感受浪漫之都巴黎的氣氛，卻遇上騷亂。一名在英國就讀，騷亂前一天抵埗的留學生受訪稱：「我在巴黎這幾天都很怕，白天都不敢出門，能聽到槍聲。」

此外，一架接載中國遊客的旅遊巴在馬賽被示威者襲擊，中方就事件向法國提出嚴正交涉。

遊客受襲後致電中國駐馬賽總領事館求助，館方即時啟動應急機制協助報警和善後，並立即向法方提出交涉，要求確保中國公民人身和財產安全。中方提醒在法公民，密切關注事態發展，遠離遊行示威。