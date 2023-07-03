法國騷亂｜被殺青年的外婆呼籲冷靜及停止騷亂　有市長寓所遇襲

法國一名17歲非裔青年Nahel遭警員擊斃觸發全國騷亂，法國總統馬克龍主持緊急危機會議，商討應對自星期二起的連串示威衝突；之後再與大約220個受影響城市的市長開會。警方在星期日晚再拘捕49人，至今累計超過3,000人被捕。有市長的寓所遭人闖入縱火，市長妻子斷腳受傷。Nahel的外婆呼籲民眾冷靜和停止騷亂，指參與騷亂的人利用Nahel的死作為藉口生事。

法國當局表示，至今有至少719人在星期六晚的騷亂中被捕。巴黎以南的拉伊萊羅斯市市長讓布蘭的住宅當晚被示威者開車撞入和縱火，讓布蘭的妻子及兩名分別5歲和7歲的女兒當時正在屋內睡覺，妻子及一名女兒在逃走時有受傷，其妻子因斷腳要做手術，未來3個月不能走動。據報涉事汽車上有助燃劑，檢察部門已將事件列為企圖謀殺，暫時無人被捕。總理博爾內和內政部長達爾馬寧到拉伊萊羅斯市視察，以示對讓布蘭的支持。博爾內說，事件令人震驚和不能接受，強調要對犯案的人處以最嚴厲的懲罰。