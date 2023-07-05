法國騷亂｜1200未成年示威者被捕 馬克龍提議向父母開罰單 最高可罰3萬歐元

法國17歲少年Nahel Merzouk駕車拒截查遭警員槍殺，引發連日騷亂，至今累計近4,000人被捕。內政部長達爾馬寧較早前表示，被捕者平均年齡17歲，其中一名涉嫌縱火的示威者年僅12歲。司法部長莫雷蒂亦指，3成被捕示威者為未成年，有13歲少年到商店搶掠，為此敦促家長加強管教子女。
針對青少年群起參與騷亂，總統馬克龍周一(3日)建議，若未成年人士進行破壞或搶劫被捕，便應對他們的父母迅速開出罰單。
司法部公布，6月30日至今在騷亂中被捕的接近4,000人中，有1,200多名未成年人士。
法國騷亂｜馬克龍：破壞行為要付出代價
馬克龍在巴黎會見警隊，感謝他們付出努力平息騷亂，期間表示擬對未有管教及控制子女的父母迅速處罰。
《巴黎人日報》(Le Parisien)報道，馬克龍表示：「對於最初的犯罪行為，我們有必要找到方法對家長採取容易實施的罰款行動。」他直指，這是要讓「破壞行為在一開始就要付出某種基本代價」。
騷亂在6月30日高峰時期，馬克龍曾呼籲家長控制子女。司法部長莫雷蒂同日亦敦促家長加強管教孩子，並概述家長如何對孩子的行為負起法律責任。
法國騷亂｜法例規定家長要對子女盡法律義務
莫雷蒂指出，家長若未能陪同孩子出庭應訊，可能會被罰款；且孩子的犯罪行為若對受害人造成損害，家長也要負上賠償責任。
莫雷蒂並發布法律指引，提醒檢察官，按法國刑法第227-17條可以對家長開罰。法例規定，若家長「在缺乏正當理由下，未能盡到自身法律義務，達到危及孩子健康、安全、品德和教育的程度」，最高可判處3萬歐元(約25.5萬港元)罰款以及監禁兩年。