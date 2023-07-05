法國騷亂｜1200未成年示威者被捕 馬克龍提議向父母開罰單 最高可罰3萬歐元

法國17歲少年Nahel Merzouk駕車拒截查遭警員槍殺，引發連日騷亂，至今累計近4,000人被捕。內政部長達爾馬寧較早前表示，被捕者平均年齡17歲，其中一名涉嫌縱火的示威者年僅12歲。司法部長莫雷蒂亦指，3成被捕示威者為未成年，有13歲少年到商店搶掠，為此敦促家長加強管教子女。

針對青少年群起參與騷亂，總統馬克龍周一(3日)建議，若未成年人士進行破壞或搶劫被捕，便應對他們的父母迅速開出罰單。

司法部公布，6月30日至今在騷亂中被捕的接近4,000人中，有1,200多名未成年人士。