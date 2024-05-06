Yummy！法國麵包師傅烤出逾140米長法包 刷新健力士世界紀錄(有片)

長法包食得多，見過咁長未？法國巴黎麵包師傅周日(5日)擊敗意大利同業，烤出一條140.53米長的長法包(又稱法國長棍麵包)，刷新世界紀錄。 英國《衛報》指，過去5年，以烤出世界最長長法包自豪的人並非法國村莊或小城鎮居民，而是遠在804公里外的意大利科莫(Como)一群麵包師傅。他們2019年烤出一條近133米的長法包。 為法國爭一口氣 來自法國的12名麵包師傅周日花了數小時揉捏麵團、塑型和烘烤，最終烤出這條迄今為世界最長的長法包，為法國爭一口氣。

約14小時後，他們的努力獲得認證。巴黎西郊的敘雷訥(Suresnes)市政府在社交網發文表示：「最長長法包的世界紀錄已被打破。今天在敘雷訥烤出的長法包有140.53米長！」這群麵包師傅凌晨3時就開始忙碌，希望能打破意大利的132.62米紀錄。 法國平均每秒售出320條長法包 儘管法國號稱每秒可售出約320條長法包，但意大利在2019年締造的紀錄，卻非他們第一次烤出世界最長的法包。2015年，約60名法國和意大利麵包師傅在米蘭世界博覽會烤出一條122米長法包，獲得健力士世界紀錄認證。

一名法國民眾帶著長法包從店裡走出來時接受《巴黎人報》(Le Parisien)訪問，表示：「意大利？太瘋狂了。如果說有一項世界紀錄應該屬於我們法國的話，那就是長法包。」

麵包師傅接受嚴峻挑戰 這種說法引起了法國麵包師傅的共鳴，他們齊聚在敘雷訥費歇雷觀景台，以巴黎鐵塔和一覽無遺的巴黎美景為背景，展開這項打破世界紀錄的壯舉。參與活動的勒卡彭提耶在社交網表示：「希望我們能夠為法國奪回紀錄保持者頭銜。」 主辦單位闡述麵包師傅將面臨的嚴峻挑戰，稱「麵團將在現場揉捏、成型，然後放入帳篷下的滾動烤箱中，在公眾面前進行烘烤。按照規則，麵團僅能以小麥粉、水、酵母和鹽作為成分」。此外，長法包全長必須至少有5厘米厚，預計需烘烤約8小時。