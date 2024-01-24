法國9歲男童被遺棄獨活2年震驚社會　母被重判監禁18個月

法國一名9歲男童，裡母親遺棄後，不得不獨自生活了2年，靠偷食物來充饑，最令人痛心的是，他的學校並未察覺有異，他的母親跟她的伴侶就只住在5公里外，事件震驚社會，近日，當地法庭判處這名男童的母親監禁18個月。

綜合報道，這名9歲男童的母親早在2年前就離家，剩下男童一個人生活，他只能靠從同樓另外一戶家庭的露台上偷罐頭、蛋糕、橙等食物來充饑；亦因為家裡沒有電亦沒有暖氣，他要蓋3張被保溫睡覺，和以冷水洗澡。男童就讀的學校則聲稱對方是好學生，一直有上學，因此沒有注意到任何異樣，直至過2年後，鄰居才舉報事件。