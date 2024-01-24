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國際
2024-01-24 15:17:00

法國9歲男童被遺棄獨活2年震驚社會　母被重判監禁18個月

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法國9歲男童被遺棄獨活2年震驚社會，母被重判監禁18個月。(網上圖片)

法國9歲男童被遺棄獨活2年震驚社會，母被重判監禁18個月。(網上圖片)

法國一名9歲男童，裡母親遺棄後，不得不獨自生活了2年，靠偷食物來充饑，最令人痛心的是，他的學校並未察覺有異，他的母親跟她的伴侶就只住在5公里外，事件震驚社會，近日，當地法庭判處這名男童的母親監禁18個月。

綜合報道，這名9歲男童的母親早在2年前就離家，剩下男童一個人生活，他只能靠從同樓另外一戶家庭的露台上偷罐頭、蛋糕、橙等食物來充饑；亦因為家裡沒有電亦沒有暖氣，他要蓋3張被保溫睡覺，和以冷水洗澡。男童就讀的學校則聲稱對方是好學生，一直有上學，因此沒有注意到任何異樣，直至過2年後，鄰居才舉報事件。

直至過2年後，鄰居才舉報事件。(網上圖片)

直至過2年後，鄰居才舉報事件。(網上圖片)

男孩住寄養家庭 表明不想再與母親聯絡

警方經調查後，才發現男孩母親住在其伴侶的家中，但最令人震驚，所住的地點距離男童的家只有5公里，該名母親間中會帶一些食物給兒子，但不是同住，母親亦沒有盡監護責任，即使鄰居曾提醒她不要獨留小孩，卻被反駁「不關你的事」。該母親雖然否認指控，但鄰居已作供證實。

警方報告亦透露，男孩家中的雪櫃完全空蕩蕩，屋內沒有任何成人衣服。這名男孩事後裡安置在寄養家庭，他亦表示，不想再與母親聯絡。其母親因遺棄未成年人而被判處18個月監禁，當中12個月緩期執行，6個月刑期將受到電子監控，其探視權亦被暫停。

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