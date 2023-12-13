法女胃痛10日闖ER求醫　驚揭胎兒生長於腸道

法國一名37歲女子罹患罕見子宮外孕，她經歷10天腹部腫脹及疼痛後到急症室求醫，經醫生進行超音波檢查後發現她已懷孕6個月，但胎兒並非生長於子宮，而是長在腸道上，屬機率僅得3萬分之1的子宮外孕。慶幸院方在胎兒8個月大時，已成功為女子完成剖腹產，與清除其腹腔內胎盤。

有關病例已發表於《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)，文章指出，該名法屬非洲印度洋島嶼Réunion婦女，在經過10天嚴重「胃痛」後前往急症室求醫，被發現在胃部與腸道之間子宮外孕，且胎兒奇跡般存活並發展到6個月大。