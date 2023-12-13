熱門搜尋:
周海媚 聖誕節2023 南京大屠殺 六合彩 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-13 13:48:00

法女胃痛10日闖ER求醫　驚揭胎兒生長於腸道

分享：
法女胃痛10日闖ER求醫，驚揭胎兒生長於腸道。(網上圖片)

法女胃痛10日闖ER求醫，驚揭胎兒生長於腸道。(網上圖片)

法國一名37歲女子罹患罕見子宮外孕，她經歷10天腹部腫脹及疼痛後到急症室求醫，經醫生進行超音波檢查後發現她已懷孕6個月，但胎兒並非生長於子宮，而是長在腸道上，屬機率僅得3萬分之1的子宮外孕。慶幸院方在胎兒8個月大時，已成功為女子完成剖腹產，與清除其腹腔內胎盤。

有關病例已發表於《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)，文章指出，該名法屬非洲印度洋島嶼Réunion婦女，在經過10天嚴重「胃痛」後前往急症室求醫，被發現在胃部與腸道之間子宮外孕，且胎兒奇跡般存活並發展到6個月大。

胎兒在胃部與腸道之間子宮外孕，且奇跡地存活並成長至6個月大。(網上圖片)

胎兒在胃部與腸道之間子宮外孕，且奇跡地存活並成長至6個月大。(網上圖片)

醫生判斷胎兒8個月大剖腹 存活機率最高

報告指出，雖然受精卵從輸卵管到子宮腔著床過程中，有可能因輸卵管破裂「逃離」子宮腔，但機率僅3萬分之1且「失去胚胎機率高達90%」，胚胎即使倖存也有「5分之1機率腦損傷或有先天缺陷」。院方為慎重起見，將女子轉送法國當地治療，醫院的團隊醫生判斷胎兒在8個月大手術，胎兒存活機率可達8090%屬最高，建議女子等待5個星期以進行剖腹生產。

團隊先是成功把胎兒從腸胃之間取出，送往新生兒加護病房觀察，再於剖腹產2個星期後對女子進行腹腔胎盤清除手術。目前女子及嬰兒已出院，返回Réunion島上的家人團聚。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受