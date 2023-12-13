法女胃痛10日闖ER求醫　驚揭胎兒生長於腸道

法國一名37歲女子罹患罕見子宮外孕，她經歷10天腹部腫脹及疼痛後到急症室求醫，經醫生進行超音波檢查後發現她已懷孕6個月，但胎兒並非生長於子宮，而是長在腸道上，屬機率僅得3萬分之1的子宮外孕。慶幸院方在胎兒8個月大時，已成功為女子完成剖腹產，與清除其腹腔內胎盤。
有關病例已發表於《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)，文章指出，該名法屬非洲印度洋島嶼Réunion婦女，在經過10天嚴重「胃痛」後前往急症室求醫，被發現在胃部與腸道之間子宮外孕，且胎兒奇跡般存活並發展到6個月大。
醫生判斷胎兒8個月大剖腹 存活機率最高
報告指出，雖然受精卵從輸卵管到子宮腔著床過程中，有可能因輸卵管破裂「逃離」子宮腔，但機率僅3萬分之1且「失去胚胎機率高達90%」，胚胎即使倖存也有「5分之1機率腦損傷或有先天缺陷」。院方為慎重起見，將女子轉送法國當地治療，醫院的團隊醫生判斷胎兒在8個月大手術，胎兒存活機率可達80到90%屬最高，建議女子等待5個星期以進行剖腹生產。
團隊先是成功把胎兒從腸胃之間取出，送往新生兒加護病房觀察，再於剖腹產2個星期後對女子進行腹腔胎盤清除手術。目前女子及嬰兒已出院，返回Réunion島上的家人團聚。