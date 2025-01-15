法婦墮「畢彼特」網戀陷阱痛失666萬　 AI製病床照稱患癌索錢咁都信

詐騙手法層出不窮，一名53歲法國女子在社交平台認識假冒荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的騙徒，不只被騙83萬歐元（約666萬港元），更與富豪老公離婚收場，人財兩失。據知騙徒是用AI（人工智能）技術製作「假圖」和影片來讓婦人相信自己與畢彼特談戀愛。

外媒報道，53歲任職室內設計師的法國女子Anne去年報案，指2023年2月當自己在Instagram分享了滑雪之旅的照片後，收到一個自稱是畢彼特母親的人傳來的訊息，其後再收到自稱是畢彼特本人的訊息。兩人開始交談，當初Anne都不相信對方真的是畢彼特，雖然他一直稱因太忙不願傾電話，惟「畢彼特」每天發放自己的照片和影片，終令她放下戒心信以為真，「他知道如何與女性交談，好像所有事都已設計好」。Anne當時與一名比她大19歲的富豪結了婚，惟她在言談間透露了與對方正經歷艱難時刻，令「畢彼特」乘虛而入表白，Anne被對方甜言蜜語打動，發展成戀愛關係。