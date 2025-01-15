法婦墮「畢彼特」網戀陷阱痛失666萬　 AI製病床照稱患癌索錢咁都信

詐騙手法層出不窮，一名53歲法國女子在社交平台認識假冒荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的騙徒，不只被騙83萬歐元（約666萬港元），更與富豪老公離婚收場，人財兩失。據知騙徒是用AI（人工智能）技術製作「假圖」和影片來讓婦人相信自己與畢彼特談戀愛。
外媒報道，53歲任職室內設計師的法國女子Anne去年報案，指2023年2月當自己在Instagram分享了滑雪之旅的照片後，收到一個自稱是畢彼特母親的人傳來的訊息，其後再收到自稱是畢彼特本人的訊息。兩人開始交談，當初Anne都不相信對方真的是畢彼特，雖然他一直稱因太忙不願傾電話，惟「畢彼特」每天發放自己的照片和影片，終令她放下戒心信以為真，「他知道如何與女性交談，好像所有事都已設計好」。Anne當時與一名比她大19歲的富豪結了婚，惟她在言談間透露了與對方正經歷艱難時刻，令「畢彼特」乘虛而入表白，Anne被對方甜言蜜語打動，發展成戀愛關係。
人財兩失 同富豪老公離婚陷抑鬱
此時「畢彼特」開始行動，表示買了很多名牌物品想寄給她，但就要她交9,000歐元（約7.2萬港元）「報關費」，但全部都沒有收到，其後「畢彼特」開始更進一步向Anne求婚，當她表示希望能跟富豪老公離婚並得到77.5萬歐元（約621萬港元）贍養費時，「畢彼特」主動向她要求錢，在IG發文讓Anne相信他急需進行腎臟癌手術，並向Anne聲稱因與前妻安祖蓮娜祖莉打離婚官司而被凍結資金，更傳來多張AI製作的臥病床照，其「主診醫生」更向Anne電郵稱，「畢彼特」命不久矣。
雖然照片明眼人一看都知「太假」，但Anne為救人一命仍照寄錢給「畢彼特」在土耳其的一個帳戶。後來，Anne看到畢彼特有新女友的新聞，此時才意識到自己被騙。去年夏天她報警，如今正接受抑鬱症治療，在長達近2年的騙局中，總共被騙去83萬歐元（約666萬港元）。
網民斥咁假都信 「上年紀人最易中招」
許多網民在看到多張AI照片後，都不禁留言：「愛情騙局最殘酷」、「為什麼不先Google一下畢彼特是否生病？」、「認真的嗎，竟然相信？」，「照片一看就知道是AI生成的」、「上年紀的人最易中這類騙局」。