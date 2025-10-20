法媒指羅浮宮被劫珠寶尋回2件　相信3至4人涉案

法國巴黎羅浮宮博物館19日發生罕見劫案，數名劫匪在光天化日下於4分鐘之內闖入展館偷走9件藏品。當地傳媒報道，被搶走的9件拿破侖時期珠寶已找回2件，其中拿破侖三世妻子歐仁妮皇后一頂鑲有超過1300粒鑽石的皇冠，疑在劫匪逃跑期間跌下造成破損。調查人員相信有3至4人涉案。
當地傳媒報道，警方在羅浮宮附近尋回皇冠，相信劫匪在逃跑過程中遺下，部分受損。電視台引述目擊者指，匪徒利用該輛雲梯車登上博物館，越過圍欄再打破窗戶。報道又引述內政部長努內茲指，劫匪有3至4人，持電鋸等工具，部分人穿上黃色背心假扮成施工人員。他們的目標是主要展出法國王室珠寶、鑽石的阿波羅長廊，劫去拿破崙和皇后的珠寶，包括項鏈、胸針、皇冠等9件藏品後乘坐接應電單車逃離現場。
文化部長形容劫匪專業及有組織
法國文化部長達蒂披露，整個犯案過程約4分鐘，形容該批劫匪專業、有組織，事件中沒有接獲傷亡報告，正整理失竊文物的清單。調查人員正翻看閉路電視追查逃走路線。法國極右翼國民聯盟主席巴爾代拉形容案件是國家恥辱。
案發在當地周日早上9時許，當時已開館約半小時。報道指，數名蒙面賊人乘坐升降吊籃，破窗進入展廳，掠走珠寶後，乘坐接應的電單車逃去。案件中無人受傷。博物館需要疏散遊客，並在社交平台公布，基於特殊原因，博物館周日全日關閉。