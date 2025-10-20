法媒指羅浮宮被劫珠寶尋回2件　相信3至4人涉案

法國巴黎羅浮宮博物館19日發生罕見劫案，數名劫匪在光天化日下於4分鐘之內闖入展館偷走9件藏品。當地傳媒報道，被搶走的9件拿破侖時期珠寶已找回2件，其中拿破侖三世妻子歐仁妮皇后一頂鑲有超過1300粒鑽石的皇冠，疑在劫匪逃跑期間跌下造成破損。調查人員相信有3至4人涉案。

當地傳媒報道，警方在羅浮宮附近尋回皇冠，相信劫匪在逃跑過程中遺下，部分受損。電視台引述目擊者指，匪徒利用該輛雲梯車登上博物館，越過圍欄再打破窗戶。報道又引述內政部長努內茲指，劫匪有3至4人，持電鋸等工具，部分人穿上黃色背心假扮成施工人員。他們的目標是主要展出法國王室珠寶、鑽石的阿波羅長廊，劫去拿破崙和皇后的珠寶，包括項鏈、胸針、皇冠等9件藏品後乘坐接應電單車逃離現場。