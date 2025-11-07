法官質疑特朗普凌駕國會 美關稅合法性開審

美國最高法院周三開始審理總統特朗普對各地加徵關稅是否合法。由特朗普委任的保守派法官亦向政府代表律師提出尖銳質詢，屬保守派的首席大法官羅伯茨指徵稅屬國會核心權力，質疑特朗普的做法超越總統行政權力。今次案件被視為測試特朗普能否擴大其總統權力。輿論認為保守派法官似乎也不撐他，政府可能敗訴，並因而須退還已徵收的關稅。

今次訴訟由小企業提出，案件的爭議核心是特朗普第二度上台後引用1977年國際緊急經濟權力法案(1977 International Emergency Economic Powers Act、IEEPA)向全球貿易夥伴徵收關稅，但憲法只給予國會徵稅的權力。IEEPA給予總統在緊急情況下「監管」貿易的權力，過去美國總統未有像特朗普引用該法徵收關稅。特朗普於2月首次引用IEEPA，對中國、墨西哥和加拿大的商品加徵關稅；接著於4月再次以IEEPA，下令對幾乎所有國家的商品徵收10%至50%的對等關稅。原告一方質疑IEEPA沒有包含「關稅」一詞。特朗普政府辯稱，IEEPA賦予的貿易監管權力包括徵收關稅，而美國面臨「足以毀滅國家且不可持續的危機」，總統須採取緊急行動。代表律師警告若特朗普的關稅權力被判不合法，將令美國受到「毫不留情的貿易報復」，導致毀滅性的經濟和國安後果。