法庭文件披露：特朗普最怕被示威者掟菠蘿 稱「被擲中是會死人的」

據報特朗普在作證時表示，示威期間最怕被菠蘿、番茄和香蕉等「危險水果」擲中。(資料圖片)

根據法庭文件，美國前總統特朗普去年出庭作證時，表示擔心示威者會向他掟「非常危險」的水果，例如菠蘿、番茄和香蕉，稱「被擲中是會死人的」。

這些周二(26日)公布的法庭文件，包括特朗普去年10月在紐約一宗民事訴訟中作證的證詞副本。訴訟由數名墨西哥裔社運人士提出，他們聲稱於2015年在曼克頓的特朗普大樓外，被特朗普的保鑣攻擊。

特朗普接受原告律師Benjamin Dictor質問時表示：「我要大家有所戒備，因為有人警告他們要掟水果……番茄蠻糟的，但被有些水果砸到更慘。」

Dictor詢問特朗普，有關他在2016年愛荷華州一場集會上的發言，當時特朗普告訴支持者，要把任何準備掟番茄的人「打到頭腫」。

特朗普說：「我是對觀眾說，有點像是開玩笑。但你知道這是有道理的。這些東西非常危險，被砸到可能會死人的。」

要求保安員阻止示威者掟「危險水果」

Dictor問特朗普，是否「希望如果保鑣看到有人要掟番茄，應該去狠狠打這些人？」

特朗普回說：「是的，我認為他們必須積極阻止這種情況發生。因為如果發生這種事，可能會死人的……要阻止人們掟菠蘿、番茄、香蕉之類的東西。是的，這些東西很危險。」

對特朗普提告的社運人士稱，他們在2015年9月3日舉行示威，抗議特朗普發表貶低墨西哥和墨西哥人的言論，卻遭特朗普的保安人員暴力阻止。

他們指，特朗普的保安撕掉他們的抗議標語，對示威者拳打腳踢，還對其中一名示威者鎖喉。特朗普則聲稱，保安人員「試圖緩和局勢」，但遭暴力對待。