熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-29 20:47:42

法漢赴土耳其移植鬍鬚「慘變刺蝟」不堪怪相3個月後自殺亡(有片)

分享：
拉托爾臉部移植鬍鬚的位置灼傷紅腫。(互聯網)

拉托爾臉部移植鬍鬚的位置灼傷紅腫。(互聯網)

adblk5

法國一名24歲男大學生前去土耳其移植鬍鬚，未料手術失敗，害他3個月後自殺身亡。

英國《都市報》等媒體報道，拉托爾(Mathieu Vigier Latour)看見該整形診所持有土耳其衛生部的核准證明，加上價格僅為法國的五分一，約1,300歐元(10,907港元)，看來便宜，便預約做鬍鬚移植，並於今年3月前往伊斯坦堡接受手術，沒想到竟是一場惡夢。

手術失敗導致患上心理病

手術前預計拉托爾後腦約4,000個毛囊被移植到臉部，但過程中卻有約1,000個毛囊被丟失。診所人員如此嚴重疏忽，導致他的鬍子長得非常難看，除了雜亂，長出來的角度還很不自然。

adblk6

父親：兒子臉部就像刺蝟

父親表示，拉托爾「開始長出鬍子時，看來就像刺蝟，無法整理。他很痛苦，他過得很不好。他很痛苦，臉部既燙傷又無法入睡。」因容貎怪異，拉托爾出現嚴重抑鬱，並患上身體畸形恐懼症，屬於心理病的一種，會導致患者對於自己外表的缺陷執迷地困擾。

拉托爾原本鬍鬚稀疏。(互聯網) 手術後鬍鬚不正常生長。(互聯網) 父親控訴。(互聯網)

原來是無牌醫生

拉托爾事後才發現，當日負責的「醫生」根本沒有執照，只是一名房地產經紀。儘管家人找到另一名比利時醫生，幫他進行第二次修復手術，但最終也無法恢復原貌。

手術3個月之後，拉托爾在宿舍裡自殺身亡。現在父親把兒子的經歷公開，希望能提高人們對鬍鬚移植的認識，防止同類悲劇再度發生。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能