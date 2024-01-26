法男到美遊覽　挖到「公園史上第八大」7.46卡鑽石(有片)

法國一名男子早前到美國的阿肯色州鑽石坑公園(Crater of Diamonds State Park)遊覽兼一碰運氣尋找鑽石，竟然挖到一粒7.46卡的巨型鑽石，成為該公園自2020年以來發現過最大粒的鑽石，雖然尚未清楚鑽石的市場價值，但他決定將鑽石以未婚妻的名字命名，並打算切割成兩粒，分別贈予未婚妻和女兒。

綜合報道，法國男子Julien Navas於11日到美國阿肯色州著名的鑽石坑公園試試一碰運氣尋找鑽石。Julien指，當日早上9點左右抵達公園就開始挖掘，逛了4小時未有收穫，他說，這是非常累的工作，所以午餐後基本上只找地面上任何看起來很顯眼的東西，再經過大約3小時，意外發現一粒疑似「啡色石英」的石頭，撿起拿到州立公園探索中心檢查，確認它真是一粒鑽石。