法男到美遊覽　挖到「公園史上第八大」7.46卡鑽石(有片)

法國一名男子早前到美國的阿肯色州鑽石坑公園(Crater of Diamonds State Park)遊覽兼一碰運氣尋找鑽石，竟然挖到一粒7.46卡的巨型鑽石，成為該公園自2020年以來發現過最大粒的鑽石，雖然尚未清楚鑽石的市場價值，但他決定將鑽石以未婚妻的名字命名，並打算切割成兩粒，分別贈予未婚妻和女兒。
綜合報道，法國男子Julien Navas於11日到美國阿肯色州著名的鑽石坑公園試試一碰運氣尋找鑽石。Julien指，當日早上9點左右抵達公園就開始挖掘，逛了4小時未有收穫，他說，這是非常累的工作，所以午餐後基本上只找地面上任何看起來很顯眼的東西，再經過大約3小時，意外發現一粒疑似「啡色石英」的石頭，撿起拿到州立公園探索中心檢查，確認它真是一粒鑽石。
今次是園方首次有外國遊客發現鑽石
Julien說：「我太高興了，立即把消息告訴未婚妻」，目前尚不清楚鑽石市場價值，不過，已決定以未婚妻的名字將這粒鑽石命名為「Carine Diamond」，並計畫將它切割成兩粒，一粒送給未婚妻，一粒送給女兒。
據公園工作人員表示，這是園方首次有外國遊客發現鑽石，而且這鑽石大得成為公園自2020年以來所發現過的最大鑽石，這粒啡色的鑽石重達7.46卡，也是該園自1972年開園以來發現重量第八大鑽石。
💎 En voyage aux États-Unis, un français, Julien Navas, s'est rendu dans une zone riche en pierres précieuses. Et jackpot : il a mis la main sur un très gros diamant de 7,46 carats qui va devenir la bague de fiançailles de sa future femme.— M6 Info (@m6info) January 23, 2024
🎥 @AsmaMehnana et @ArnaudSenegas pic.twitter.com/nzOD0xpPNp