法翁涉落藥迷暈妻子 網上招72名陌生男性侵 受害人親自出庭(有片)

法國一名現年71歲退休男子涉嫌落藥令其妻子昏迷，2011年至2020年間允許至少72名陌生人性侵其妻，事件震驚全國。疑犯與其中50人周一（2日）出庭受審。現年72歲的受害人在子女支持下親自出庭，稱「完全沒有印象」自己曾遭到性侵。 性侵歷時9年 「完全沒有印象」 本案主要疑犯為曾於國營法國電力集團工作的71歲前員工多明尼克（Dominique Pelicot），周一與他透過網上招募的50名男子，在法國南部城市阿維尼翁受審。警方統計，共有72名男子對疑犯的妻子Gisele Pelicot犯下92宗性侵案，51人身份已確認，其中包括消防員、公司老闆和記者。

警方於2020年9月開始針對多明尼克進行調查，當時他因在購物中心偷拍3名女性裙底被捕，及後在多明尼克的電腦上發現他妻子大批不雅照片和影片，畫面可見她被拍攝時似已失去意識，身體處於蜷縮姿勢。調查人員還在一個網站發現聊天記錄，顯示多明尼克招募陌生人前來家中，與他的妻子發生性關係。該網站之後被警方關閉。多明尼克向調查人員坦承，他事前會給妻子服用強效鎮靜劑。 本可選擇閉門審判 「但不願讓凶手稱心如意」 這一系列犯罪行為始於2011年，當時這對夫婦住在巴黎近郊，兩年後他們搬到馬贊，性侵仍持續發生。檢方指出，多明尼克不僅參與性侵，還將過程拍攝下來，並用侮辱性語言鼓勵其他男子。全案並未涉及金錢交易。

代表受害人的律師表示，這些年齡介於26歲至74歲的男子趁老婦不省人事時性侵她。她直到2020年才首次得知事件，但「完全沒有印象」自己曾遭到性侵。律師指受害人在3名孩子的支持下親自出庭，她本可選擇閉門審判，但「這正是施暴者所希望的」，因此她不願讓凶手稱心如意，惟「對她來說，庭審過程勢必是個可怕的折磨，因為她將首次得知長達10年以上、自己親身經歷但卻渾然不知的案件細節。」