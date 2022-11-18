法證懸案｜女教師後腦被刺10刀 身上多處瘀傷 法醫竟判為自殺？

美國費城27歲女教師格林伯格(Ellen Greenberg)11年前被發現陳屍寓所，全身多處瘀傷，且有20處刀傷，其中10處在後腦，疑遭刺斃，惟法醫辦公室當時一名病理學家卻判定為自殺。家屬10多年來設法推翻這結論，並對費城市當局及該名病理學家提出民事訴訟。案件本周在上訴法庭審理，若家屬勝訴，便可望重啟調查。
警方：現場沒掙扎打鬥痕跡
綜合美國《紐約郵報》、「霍士新聞」等報道，2011年1月26日，未婚夫戈德堡(Sam Goldberg)發現格林伯格倒斃在他們同居的公寓裡，他對警方供稱，回家後便發現格林伯格倒臥廚房。儘管現場滿是鮮血，格林伯格身上有多處瘀痕和20處刀傷，其中10處顯示凶器從後插進後腦，屍體有被移動痕跡，但警方仍稱 「廚房或屋內其他地方都沒有掙扎打鬥痕跡」，大門從裡面反鎖，室內沒有闖入痕跡，死者身上也沒自衛造成的傷口，因此排除他殺。
法醫與警方「溝通」後改結論
家屬在入稟狀中指出，當時負責此案的病理學家奧斯本(Dr. Marlon Osbourne)根據格林伯格傷勢判定，案件屬他殺，但此結論被警方公開質疑，奧斯本與警方溝通後，把結論改為自殺。死者家屬的代表律師Joe Podraza指出，格林伯格至少有兩處刀傷，是她心臟停頓後造成的。
「霍士新聞」報道，多名審視此案的專家都不認同奧斯本的結論。其中，費城地方檢察廳前檢察官Guy D’Andrea列出數項疑點。首先，格林伯格頭頂有一處傷口，被發現時是直挺坐著，但血液卻「斜斜地」從臉龐流下，顯示身體曾被移動。此外，她身上多處瘀傷的癒合階段並不相同，是新舊傷痕。再者，戈德堡報警時稱，他回家後要破壞門鎖才可入屋，但現場照片顯示，門鎖完好無缺。
多位專家不認同法醫結論
D’Andrea直言，「翻閱過檔案、犯罪現場及法醫拍攝的照片後，我不知道你怎麼會得出(自殺的)結論」，「這樣多疑點實在令人驚訝」。他認為，死亡原因至少應該是「無法確定」，而不是自殺。美國法醫病理學權威Dr. Cyril Wecht多年來審視奧斯本的報告，也認為「謀殺嫌疑極高」，「以我多年來的經驗判斷，以及所有我辦過的自殺及謀殺案件來看，從未見過這種事」。但市政府官員至今仍堅稱，已進行的廣泛調查，均沒發現他殺證據。
律師Joe Podraza強調，唯有格林伯格的死亡方式從自殺改為其他類別，才可開始伸張正義的法律程序。他預計法院將在未來3至6個月作出決定。