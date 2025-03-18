法議員促歸還自由女神像　白宮寸法國：因美國才不用說德文(有片)

法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表100週年。如今有法國議員表示，法國應該收回送給美國的自由女神像，因為美國不再代表自由女神像的價值，而白宮則反駁：「正是因為美國，法國現在才不是在講德語。」

綜合報道，法國籍歐洲議會議員Raphael Glucksmann周日(16日)呼籲美國將自由女神像歸還給法國，他說：「我們要告訴那些選擇與暴君為伍的美國人，告訴那些因為要求科學自由而解僱研究人員的美國人，把自由女神像還給我們(法國)。」Glucksmann說，美國現在不再代表自由女神像的價值觀，「我們是當作禮物送給你們，但顯然你們輕視它，所以它在我們這裡(法國)會更好。」