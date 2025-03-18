法議員促歸還自由女神像　白宮寸法國：因美國才不用說德文(有片)

法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表100週年。如今有法國議員表示，法國應該收回送給美國的自由女神像，因為美國不再代表自由女神像的價值，而白宮則反駁：「正是因為美國，法國現在才不是在講德語。」
綜合報道，法國籍歐洲議會議員Raphael Glucksmann周日(16日)呼籲美國將自由女神像歸還給法國，他說：「我們要告訴那些選擇與暴君為伍的美國人，告訴那些因為要求科學自由而解僱研究人員的美國人，把自由女神像還給我們(法國)。」Glucksmann說，美國現在不再代表自由女神像的價值觀，「我們是當作禮物送給你們，但顯然你們輕視它，所以它在我們這裡(法國)會更好。」
白宮發言人稱歐議會議員為「無名的低階法國政治人物」
美國白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)在17日在記者會上回應，指美國絕對不會歸還自由女神像，她說：「我對那位無名的低階法國政治人物的建議是，提醒他們，正是因為美國，法國現在才不是在講德語，所以他們應該非常感謝我們的國家。」
.@pdoocy: "Is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France?"— CSPAN (@cspan) March 17, 2025
.@PressSec: "Absolutely not...it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So, they should be very grateful, to our great country." pic.twitter.com/rQHFyTP7iK