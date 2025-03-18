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國際
2025-03-18 12:28:00

法議員促歸還自由女神像　白宮寸法國：因美國才不用說德文(有片)

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法議員促歸還自由女神像，白宮寸法國因美國才不用說德文。(網上圖片)

法議員促歸還自由女神像，白宮寸法國因美國才不用說德文。(網上圖片)

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法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表100週年。如今有法國議員表示，法國應該收回送給美國的自由女神像，因為美國不再代表自由女神像的價值，而白宮則反駁：「正是因為美國，法國現在才不是在講德語。」

綜合報道，法國籍歐洲議會議員Raphael Glucksmann周日(16)呼籲美國將自由女神像歸還給法國，他說：「我們要告訴那些選擇與暴君為伍的美國人，告訴那些因為要求科學自由而解僱研究人員的美國人，把自由女神像還給我們(法國)。」Glucksmann說，美國現在不再代表自由女神像的價值觀，「我們是當作禮物送給你們，但顯然你們輕視它，所以它在我們這裡(法國)會更好。」

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白宮發言人稱歐議會議員為「無名的低階法國政治人物」。(X)

白宮發言人稱歐議會議員為「無名的低階法國政治人物」。(X)

白宮發言人稱歐議會議員為「無名的低階法國政治人物」

美國白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)17日在記者會上回應，指美國絕對不會歸還自由女神像，她說：「我對那位無名的低階法國政治人物的建議是，提醒他們，正是因為美國，法國現在才不是在講德語，所以他們應該非常感謝我們的國家。」

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