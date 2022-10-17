法12歲女陳屍行李箱 死前尾隨疑兇一刻曝光 24歲女疑兇曾拖「屍篋」買麵包

法國巴黎一名12歲女童，上周五(14日)放學後失蹤，最終被發現陳屍於寓所附近、另一幢住宅外的一個行李箱內。遺體有被割喉痕跡，嘴巴被膠紙封住、手腳被綁，身上被「放上」神秘數字「1」及「0」，死狀駭人。截至周一，有6人曾被扣查，頭號疑犯是一名被閉路電視拍到曾在附近費力地「拖篋」而行的一名二十多歲女子，懷疑當時篋已藏有女童遺體。女童及女疑犯的身份已曝光，據報女疑犯有精神問題。

遇害女童是12歲的Lola Daviet，上周五從Georges-Brassens college放學後沒有回家，女童母親於約5時報警。閉路電視拍到女童Lola原來於下午3時40分已返回寓所大堂，但最終卻沒有上樓。

藏屍案｜女童遇客前與女疑兇「前後腳」步入寓所大堂

閉路電視同時拍到，女童步入大堂時，前方有一名身穿灰褸及白色legging的年輕女子，亦剛步進大堂——這名女子正是其後被拍到「拖篋」遊走的頭號疑犯。

據報被捕女疑犯是24歲露宿者Dahbia B.，相信有精神問題。警方在女童寓所大廈的地牢，發現綁架及爭扎痕跡，包括留有膠紙及𠝹刀，相信女童曾被人綁架至此。