法12歲女陳屍行李箱 死前尾隨疑兇一刻曝光 24歲女疑兇曾拖「屍篋」買麵包

法國巴黎一名12歲女童，上周五(14日)放學後失蹤，最終被發現陳屍於寓所附近、另一幢住宅外的一個行李箱內。遺體有被割喉痕跡，嘴巴被膠紙封住、手腳被綁，身上被「放上」神秘數字「1」及「0」，死狀駭人。截至周一，有6人曾被扣查，頭號疑犯是一名被閉路電視拍到曾在附近費力地「拖篋」而行的一名二十多歲女子，懷疑當時篋已藏有女童遺體。女童及女疑犯的身份已曝光，據報女疑犯有精神問題。
遇害女童是12歲的Lola Daviet，上周五從Georges-Brassens college放學後沒有回家，女童母親於約5時報警。閉路電視拍到女童Lola原來於下午3時40分已返回寓所大堂，但最終卻沒有上樓。
藏屍案｜女童遇客前與女疑兇「前後腳」步入寓所大堂
閉路電視同時拍到，女童步入大堂時，前方有一名身穿灰褸及白色legging的年輕女子，亦剛步進大堂——這名女子正是其後被拍到「拖篋」遊走的頭號疑犯。
據報被捕女疑犯是24歲露宿者Dahbia B.，相信有精神問題。警方在女童寓所大廈的地牢，發現綁架及爭扎痕跡，包括留有膠紙及𠝹刀，相信女童曾被人綁架至此。
藏屍案｜目擊者︰女疑兇拖篋遊走「看來有點瘋狂」
閉路電視其後拍到，Dahbia B.拖著涉案行李箱遊走，有居民說，見到該女子拖著篋，「她跟所有人都說幾句話，看來有點瘋狂」，之後看到她把行李箱留在街上，然後施然入麵包店買牛角包，「她費勁的拖著行李箱，我們心想是因為裡面裝了很重的東西，而她則那麼纖瘦，沒有想過裡面藏有屍體……大約5點，她拖著篋四處行，期間曾把它留在一間茶座外，然後過對面的麵包店買牛角包，就像沒事發生一樣」。
最終藏有女童Lola遺體的行李箱，於當晚11時30分，在女童寓所外幾條街的另一幢住宅外，被一名露宿者發現，他隨即報警，揭發這宗命案。驗屍報告指女童是窒息而死。被捕的除了Dahbia B.外，據報還有一名接載她離開現場的司機，二人面臨謀殺兒童、強姦、酷刑及野蠻行為等罪名。