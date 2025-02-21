波蘭人形爆肌機械人亮相動作逼真　網民毛骨悚然：《西部世界》(有片)

近年不少國家及地區都投入資源發展智能機械人，其中人形機械人就是外型模仿人類身驅，希望用作執行類似人類的動作和任務。波蘭一間公司周三(19日)發表據指是模仿人類的骨骼和肌肉結構的「全球首個雙足肌肉骨骼機械人」，影片發布後，令大批網民驚呼「毛骨悚然」，形容這個機器人是《西部世界》走進現實。

綜合報道，波蘭科技公司Clone Robotics於19日發佈雙足行走的肌肉骨骼機械人「Protoclone V1」。Protoclone V1是一個沒有面部、解剖學上高度精準的合成人形機器人，擁有超過200個自由度、超過1,000根肌纖維及500個傳感器。其設計旨在模仿人類的骨骼和肌肉結構，藉此實現更自然和靈活敏捷的動作。Clone Robotics聯合創辦人Dhanush Radhakrishnan表示，Protoclone V1將會是「機械人時代的起點」。