波蘭右翼議員滅火筒撲滅光明節蠟燭　稱應為崇拜撒旦而羞恥

波蘭一個極右黨派的國會議員布勞恩（Grzegorz Braun），周二（12日）在國會內拿起滅火筒，將代表猶太光明節的蠟燭撲滅，最後被逐出議會。在被其他議員批評其行徑可恥時，布勞恩反駁：「你們更應該為參與崇拜撒旦而感到羞恥」。
根據現場的影片顯示，布勞恩在國會內拿起滅火筒走到光明節的蠟燭架之前，並對蠟燭噴射，令到周圍佈滿滅火用的粉末。雖然有同場的議員批評布勞恩的行徑可恥，但這位聯邦黨的議員走上發言台上為自己的行為辯護，他將光明節形容為邪惡的節日，又指自己已經將之變回正常。他又批評：「你們更應該為參與崇拜撒旦而感到羞恥」。
Right-wing Polish Sejm deputy and leader of the "Confederation of the Polish Crown" party Grzegorz Braun extinguished a menorah installed in the Sejm building with a fire extinguisher.— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2023
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邀請猶太社區的成員，包括兒童到國會慶祝光明節的波蘭眾議院議長霍尼亞（Szymon Holownia），之後驅逐布勞恩出議會，並表示會向檢察院報告其行為。之後波蘭就新任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）的任命進行投票。而布勞克將會在未來3個月被扣一半的薪酬以及半年的國會開支。
波蘭主教批評有關行為
布勞克所屬的聯邦黨在早前的國會選舉中，提出要作出權力的平衡，批評波蘭對烏克蘭的援助以及要求集中經濟問題。最後聯邦黨在選舉僅贏得18席，不過已比2019年的11席有所增長。
波蘭的猶太領袖對路透社回應批評布勞恩：「有人用滅火筒熄滅光明節的蠟燭，不過數分鐘後我們又亮起了。在過去數千年我們的敵人都嘗試撲滅它，從馬加比家族到哈馬斯。不過我們的敵人應學會，他們是撲不熄的。」波蘭的天主教主教里茨（Grzegorz Rys）亦在社交網站上譴責布勞恩的行為。
BREAKING:— Megatron (@Megatron_ron) December 12, 2023
🇵🇱 ⚡Poland's MP Grzegorz Braun with a fire extinguisher spoils the party of supporters of genocide and puts out parliament Hanukkah menorah pic.twitter.com/BERKPwzXED