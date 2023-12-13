波蘭右翼議員滅火筒撲滅光明節蠟燭　稱應為崇拜撒旦而羞恥

波蘭一個極右黨派的國會議員布勞恩（Grzegorz Braun），周二（12日）在國會內拿起滅火筒，將代表猶太光明節的蠟燭撲滅，最後被逐出議會。在被其他議員批評其行徑可恥時，布勞恩反駁：「你們更應該為參與崇拜撒旦而感到羞恥」。

根據現場的影片顯示，布勞恩在國會內拿起滅火筒走到光明節的蠟燭架之前，並對蠟燭噴射，令到周圍佈滿滅火用的粉末。雖然有同場的議員批評布勞恩的行徑可恥，但這位聯邦黨的議員走上發言台上為自己的行為辯護，他將光明節形容為邪惡的節日，又指自己已經將之變回正常。他又批評：「你們更應該為參與崇拜撒旦而感到羞恥」。