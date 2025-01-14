波蘭少女慘死遺體還遭侵犯　變態兇手供稱用「擲公字」決定是否殺人

波蘭2023年時發生一起兇殺案，一名男子在公車上偶遇一名18歲少女，心生歹念，便將其誘騙回住處後殺害。這起案件日前開庭審理，兇手竟供稱自己是用擲硬幣「估公字」來決定是否殺害少女，冷血程度令人髮指。

兇手：硬幣正面朝上所以我殺了她

20 歲的馬特烏什·赫帕 (Mateusz Hepa) 上週在波蘭格利維採鎮出庭，因為他涉嫌在2023年8月殺害了一名18歲的少女維克托利亞·科澤爾斯卡 (Wiktoria Kozielska) 。

據悉當時科澤爾斯卡正從波蘭城市卡托維茲的一個聚會搭公車回家，不料卻遇上死神。

赫帕在法庭上描述犯案過程，他先是在車上向科澤爾斯卡搭話，接著將她誘騙回住處，接著殘忍地毆打她，並用繩子將她勒死。據報道，赫帕說：「我拋了一枚硬幣，結果正面朝上，所以我殺了她。如果是反面，她可能還活著。」