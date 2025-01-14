波蘭少女慘死遺體還遭侵犯　變態兇手供稱用「擲公字」決定是否殺人

波蘭2023年時發生一起兇殺案，一名男子在公車上偶遇一名18歲少女，心生歹念，便將其誘騙回住處後殺害。這起案件日前開庭審理，兇手竟供稱自己是用擲硬幣「估公字」來決定是否殺害少女，冷血程度令人髮指。
兇手：硬幣正面朝上所以我殺了她
20 歲的馬特烏什·赫帕 (Mateusz Hepa) 上週在波蘭格利維採鎮出庭，因為他涉嫌在2023年8月殺害了一名18歲的少女維克托利亞·科澤爾斯卡 (Wiktoria Kozielska) 。
據悉當時科澤爾斯卡正從波蘭城市卡托維茲的一個聚會搭公車回家，不料卻遇上死神。
赫帕在法庭上描述犯案過程，他先是在車上向科澤爾斯卡搭話，接著將她誘騙回住處，接著殘忍地毆打她，並用繩子將她勒死。據報道，赫帕說：「我拋了一枚硬幣，結果正面朝上，所以我殺了她。如果是反面，她可能還活著。」
兇手坦承殺害少女後還侵犯了她的屍體
赫帕變態行徑還不只於此，他坦承在殺害科澤爾斯卡後，還侵犯了她的屍體。最終他把澤爾斯卡用塑膠袋包起來，並用毯子裹起來。
這些犯案細節在法庭上被公開後，科澤爾斯卡的親友傷心欲絕，朝赫帕大喊「去死」。
據悉赫帕目前仍遭拘留，並面臨終身監禁。
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