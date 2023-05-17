波蘭男住曼谷酒店肢解模特兒女友 用翻譯app問的士司機點除屍臭 利誘協助分屍

泰國曼谷發生駭人分屍案，一名波蘭男子涉嫌在高級公寓式酒店房間內殺害烏克蘭籍模特兒女友後，再用鋸分屍；疑兇其後搭的士逃走，竟用Google Translate app跟司機對話，要求對方協助分屍，又詢問去除身上屍臭方法。司機覺可疑，立即通報酒店，遂揭發兇案。 泰媒「Thaiger」與英國《每日郵報》報道，25歲的波蘭男子菲利波夫(Jan Jerzy Lagoda-Filippow)上月29日與24歲烏克蘭籍女友薩夫琴科(Alona Savchenko)一同入住曼谷Key Sathorn-Charoenraj公寓式酒店。菲利波夫在英國經營廣告公司，薩夫琴科任職模特兒，曾為他拍攝照片。

司機被迫與疑兇商討分屍 從閉路電視畫面可見，菲利波夫周一(15日)匆匆地拖著行李箱獨自離開酒店，表情緊張，全身發抖。他隨後截了一輛的士，司機供稱，這名客人稱想去賭場，於是他便開車到處找，但找不到適合地點。隨後客人拿出手機，使用Google Translate app問他會否協助肢解並處理女友的屍體，稱願意支付1500泰銖報酬。 司機憶述，菲利波夫還問他有否適合的分屍工具，此時他嚇得停車，兩人進入餐廳再討論細節，司機又找來一名英文較好的朋友。面對兩人，菲利波夫坦承，「我殺了妻子」，要求兩人協助分屍。當時菲利波夫身上傳出怪異臭味，疑是屍臭。