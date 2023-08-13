波蘭400年前「吸血鬼小孩」遺骸出土　臉朝下腳戴鐐銬「防止復活」

記者彭巧蓁／綜合報道

波蘭的研究人員挖到了一具據信是17世紀「吸血鬼小孩」的遺骸，腳踝上還有一副釘在地上的腳鐐，應該是當時的人為了防止死者復活的手段。

據英國媒體《都市報》（Metro）報道，波蘭考古學家在波蘭中部皮恩（Pień）的一處集體公墓中發現了一具五到七歲的人類骨架。他的臉朝下躺着，腳踝上有一副被釘在地上的腳鐐，人們認為這是迷信家庭採取的預防措施，以確保他們的親人無法復活。

屬「被排擠者」的臨時墓地

主導這次挖掘的考古學家波林斯基(Dariusz Poliński) 說：「腳鐐是為了防止死者復活，這可能是當時的人們所擔心的。這種做法起源於民間信仰，有人認為這是針對吸血鬼。」他還說，將屍體面朝下埋葬的做法是為了確保死者「咬入地面而不傷害生者」。

波林斯基教授在接受媒體採訪時表示，他認為該處是一些「被排擠者」的臨時墓地，所謂被排擠者指的是那些無法被埋葬在基督教墓地的人，包括尚未受洗的兒童。在17世紀時，許多民眾也害怕溺水而死的人。

小孩腳上有一副腳鐐。（圖／Nicholaus Copernicus University）