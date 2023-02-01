波音公司交付最後一架747飛機 　累計生產1574架(有片)

美國波音飛機公司(Boeing)在華盛頓州的工廠，交付最後一架747飛機，予美國的阿特拉斯貨運航空公司(Atlas Air)。這架是波音公司第1,574架747飛機，747飛機之後將正式停產。波音舉辦歡送儀式，有數千人出席，包括波音的現任及前任員工、客戶及供應商等。

波音公司交付最後一架747飛機 ，累計生產1574架。(AP)

達美航空是2017年最後一家停止運營747客運航班的美國航空公司，但現時仍不少航空公司機隊仍有747飛機，例如德國航空公司漢莎航空，漢莎航空行政總裁施波爾表示，很喜愛747飛機，會繼續飛行很多年。曾接受駕駛747訓練的荷李活影星尊特拉華達(John Travolta)亦有到場，他形容操縱747飛機是商業飛行員必須忍受的最艱難訓練。阿特拉斯航空公司在2022年初購買的4架747-8貨機，當中最後一架於周二(1月31日)離開工廠。