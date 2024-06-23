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國際
2024-06-23 16:45:39

波音客機再出事故　4萬呎高空駕駛艙擋風玻璃破裂

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波音客機再出事故　4萬呎高空駕駛艙擋風玻璃破裂

波音（Boeing）客機又傳出事故！維珍航空一架客機在5月下旬，從倫敦起飛3小時後，在高空中突發駕駛艙擋風玻璃破裂，造成機上乘客恐慌，飛機緊急折返，所幸未造成傷亡。

據《紐約郵報》、《太陽報》等外媒，5月27日，維珍航空（Virgin Atlantic）一架從英國倫敦希斯路機場（LHR），飛往美國三藩市的波音787-9客機。在起飛3小時後，「4層組裝而成」的駕駛艙擋風玻璃發生破裂。據悉，機師當下試圖減輕乘客對機艙失壓的擔憂，並立即折返回倫敦。

不可能是鳥擊造成

報道稱，這架客機當時正飛行在格陵蘭與冰島間的4萬英尺（約1.2萬米）高空，室外溫度為零下50°C

專家指出，飛機當時的高度為4萬英尺，因此不可能是鳥擊造成，目前尚未釐清造成擋風玻璃破裂的原因。根據《太陽報》拍攝的照片，擋風玻璃上有多處凹損，裂痕明顯。

無故俯衝至近地低空

報道稱，這只是近期波音客機遇上的其中一例突發狀況。西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-800客機本月19日在美國奧克拉荷馬市（Oklahoma City）準備降落時，突無故俯衝至距離地面不到152米的高度，飛越住宅區上空，美國聯邦航空總署（FAA）已對事件展開調查。

另外在3月，聯合航空（United Airlines）一架三藩市飛往俄勒岡州的波音737-800客機，抵達目的地後才發現，機身外部一片面板消失不見，被懷疑是在飛行過程中脫落。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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