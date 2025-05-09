波音計劃特朗普任期結束前　交付新空軍一號專機

美國空軍一號的專機，波音公司原定在2022年交付一架全新的專機，然而有關的決定一再延遲，不過美國媒體指，波音計劃在2027年將飛機完成交付，令特朗普（Donald Trump）可以在任期內使用。
根據有關的計劃，原定是在2022年交付，不過之後一再延後，特朗普本身已對波音的延期有微言，並考慮購買其他的飛機暫時代替。在空軍的採購主管周三（7日）出席國會軍事委員會的會議上，已透露在空軍及波音的商討過後，有機會在2027年完成交付。空軍代表指：「我不能保證日期，不過他們已提出在2027年實現目標，如果我們可以在那要求的改變達成協議。」
報道指，波音方面希望美國政府能放寬一些合約的要求，例如「解除」對波音公司的飛機維修員工的一些安全許可，以便飛機能提前交付。波音目前有42%的收入來自美國政府的合約，故此滿足美國政府以至總統特朗普的要求至為重要。波音方面曾承諾會承擔成本上漲帶來的損失，以完成39億美元更換兩架空軍一號專機的合約，而他們早前指有關合約的虧損已達25億美元。
現時專機服役近35年
有關延遲的其中一個原因，是波音在2017年簽定合約後，在2020年將兩架，因為客戶破產而未有交付的747客機進行改裝。不過有關的過程中發現，可能重新建造一架新飛機成本會更低。而飛機進行翻新開始時，又遇上新冠疫情。而現時使用的兩架空軍一號專機服役近35年，經歷過6位不同的總統。