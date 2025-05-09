波音計劃特朗普任期結束前　交付新空軍一號專機

美國空軍一號的專機，波音公司原定在2022年交付一架全新的專機，然而有關的決定一再延遲，不過美國媒體指，波音計劃在2027年將飛機完成交付，令特朗普（Donald Trump）可以在任期內使用。

根據有關的計劃，原定是在2022年交付，不過之後一再延後，特朗普本身已對波音的延期有微言，並考慮購買其他的飛機暫時代替。在空軍的採購主管周三（7日）出席國會軍事委員會的會議上，已透露在空軍及波音的商討過後，有機會在2027年完成交付。空軍代表指：「我不能保證日期，不過他們已提出在2027年實現目標，如果我們可以在那要求的改變達成協議。」