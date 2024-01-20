波音貨機引擎故障緊急折返　夜空中噴火畫面怵目嚇人(有片)

一架貨機從美國邁阿密起飛的貨機，升空後發生引擎故障，冒出大量火花，目擊者拍下片段，涉事機種屬於波音(Boeing)，是半個月內第二度發生安全事故。

事發於當地周四(18日)晚上10點許，美國空運公司亞特拉斯航空(Atlas Air)一架波音747-8貨機，由美國邁阿密國際機場起飛，預計飛往波多黎各，不料起飛後不久引擎故障，冒出火光，飛機在夜空中，不斷冒出火光，嚇得目擊者驚呼連連。畫面可見，貨機左邊引擎邊飛邊噴出火花，怵目驚心。飛機其後折返原機場，幸平安降落，無人受傷。